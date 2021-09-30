KDK icrayla çocuk tesliminde devrede

Milliyet'ten Önder YILMAZ'ın haberine göre: Boşanan ebeveyenlerden çocuklarını göremeyenler KDK'ya yoğun şikayet başvurusunda bulundu. Konuyu incelemeye alan KDK, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile temasa geçti. Yapılan toplantılarda sorunun çözümüne ilişkin neler yapılabileceği ele alınırken, icra yoluyla çocuk alımı hakkında ve boşanmış bireyler ile çocuklarına verilecek destekler konuşuldu.

Boşanma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülemediği ailelerde sorunların evliliğin hukuken bitmesiyle sona ermediği, çocukların kendi anne babaları tarafından yıpratıldığı, kimi zaman şantaj aracı olarak kullanıldığı bir boyuta evrildiği tespiti yapılırken, alınacak tedbirlerin "etkili, orantılı ve caydırıcı" yaptırımlar içermesi gerektiğine dikkat çekildi. Çalışmalarda, "icra yolula çocuk tesliminin inanlık onuruna yakışmayan bir uygulama olarak halen südürüldüğü" tespiti yapıldı.

KDK önerileri

Hükümetin konuya ilişkin yasal çalışmalarına alt yapı oluşturması açısından toplantılarda şu öneriler ortaya çıktı:

- Boşanma sonrası velayet sürecinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla 'aile arabuluculuğu' sisteminin alt yapısı hazırlanmalı.

- Çocuğun ana-babalar için uygulanabilecek ortak velayet hakkının Türkiye'de de yerleşik hal alması için gerekli çalışmaların yapılmalı.

- Çocuk teslimi icra sisteminden çıkarılmalı. Çocuğun birlikte yaşamayacağı ebeveyni ile sulh içinde görüşmesine olanak sağlayacak, 'aile buluşma noktaları' veya 'çocuk teslim merkezleri' oluşturulmalı. Bu merkezler kolay ulaşılabilir ve dar gelirliler için ücretsiz olmalı.

- Velayet hakkının kötüye kullanılması halinde bunun velayetin değiştirilme sebebi olduğu kanunla açıkça düzenlenmeli. Bu durumlarda velayet sahibine zorunlu eğitim ve danışmanlık tedbiri verilmesi için gerekli adımlar atılmalı.

'Yürekler burkuluyor'

Milliyet'e konuşan KDK Başkanı Şeref Malkoç, KDK olarak icra yoluyla çocuk teslimi konusunda hak ihlallerinin önlenmesine odaklandıklarını belirterek, "Son yıllarda Türk aile yapısının sarsıldığını görmekteyiz. Gerekli sosyal ve hukuku tedbirler alınmazsa önümüzdeki yıllarda bunun çok daha büyük felaketlere yol açacağını görmekteyiz" dedi.

Malkoç, "Arabuluculuk sistemi oluşturulmalı. İcra yoluyla eşya teslimi, mal teslimi olur ama çocuk teslimi inanılmaz bir şey, facialar aşanıyor, yürekler burkuluyor" ifadesini kullandı.