Süt banyosundan sonra şimdi de fındık skandalı
Ordu'da bir fındık toplanma merkezinde çekilen görüntüler hayrete düşürdü.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Eylül 2021 09:30
Titok'ta yayın yapan B.C isimli kullanıcı, toplanmış fındıkların içinde kulaç atma görüntüleri hayrete düşürdü.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu video kısa sürede 2 milyon izleyiciye ulaştı.
2020 Kasım ayında benzer skandal Konya'da bir süt fabrikasında yaşanmıştı.
O olayda süt fabrikasında çalışan bir işçi, süt kazanına çıplak girererek, süt banyosu yapmıştı.
O görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.Süt kazanında banyo yapan işçiler: Şakalaşmak için yaptık