Yassıada'nın son sanığıydı... Menderes'in vekili Hakkı Kurmel yaşama veda etti

5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Hürriyet'ten Eyüp Serbest Haberine göre: Çerkes kökenli olan Hakkı Kurmel, 1923 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu. Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1954 seçimlerinde, henüz 31 yaşındayken Demokrat Parti'den Kayseri milletvekili seçildi. O dönem TBMM'nin en genç vekili unvanını taşıyan Kurmel, 1957 seçimlerinde bir kez daha milletvekili oldu. 27 Mayıs 1960 darbesinde gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Eşi ile birlikte İstanbul'daki yakınlarının yanına taşındı. Bir süre sonra yeniden gözaltına alındı. 7 Demokrat Partili vekille birlikte Davutpaşa Hapishanesi'ne konuldu. Yargılamalar için Yassıada'ya sevk edildi. İdamla yargılandı ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SARAY HALI'YI KURDU

Cezaevinden tahliye olduktan sonra ağabeyi Necati Kurmel ile Saray Halı ve Saray Çiftliği'ni kurdu. 24 Eylül'de İstanbul'da hayatını kaybeden Kurmel, 25 Eylül'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Nakkaştepe'de toprağa verildi.

İDAMLARI CEZAEVİNDE ÖĞRENDİ

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Hakkı Kurmel verdiği bir röportajda, Yassıada günlerini şöyle anlatmıştı: "Fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldım. Gözümü kaybetme safhasına geldim. Tutuklu kaldığım 2.5 yıl boyunca eşimi bir kez görebildim. İdam edileceğim diye bekliyordum. Kayseri Cezaevi'ndeyken Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idamlarını öğrendim. Dayanamayıp ağladım. Adnan Menderes çok değerli bir insandı."