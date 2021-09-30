TMMOB, PKK kanalına basın ödülü verdi

Türkiye'deki birçok sokak olayında ön saflarda yer alan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yine bir skandalla gündemde. TMMOB' bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi terör örgütü PKK'nın televizyon kanalına ödül verdi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2013 yılında hayatını kaybeden Mimar Emre Madran'ın anısına her yıl 'Basın Ödülleri' veriliyor.

ÖRGÜTÜN KANALI LİSTEDE

4 Ekim Pazartesi 6.'sı düzenlenecek olan tören öncesinde ödül sahipleri açıklandı. Ödül verilecek basın kuruluşlarının tamamını Cumhur İttifakı karşıtı politika izleyen, bazıları da uluslararası kuruluşlar tarafından fonlanan basın yayın kuruluşlarından oluştu. Ancak bir isim daha çok dikkat çekti. Terör örgütü PKK uzantılı yayın organı olan JİN TV de ödül listesine girdi. Hollanda'dan yayın yapan kanalda program yapan Güler Yıldız "Uluslararası Basın Ödülü"ne layık görüldü. Örgüt elebaşlarının sık sık boy gösterdiği kanal, özellikle kadın teröristlerle ilgili haberleri ile tanınıyor. Skandal ödül büyük tepki toplarken telefonla ulaştığımız oda kendini savundu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden bir yetkili JİN TV'nin ekolojik haberler yaptığını savundu.