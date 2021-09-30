Sayıştay Üniversitedeki adrese teslim atamaları eleştirdi
Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporlarında, Ordu Üniversitesi'nde 2020 yılında açılan ilanlara 61 kadro için birer kişinin başvuru yaptığı belirtilerek yapılan atamalar eleştirildi. 5 nolu bulguda Öğretim Üyesi Kadrolarına Objektif Kriterlere Aykırı Atama Yapılması eleştirildi.
Öğretim üyesi kadrolarına, eşitlik ve liyakat ilkelerine aykırı atamalar
yapıldı
Üniversitede bulunan öğretim üyesi kadrolarına, eşitlik ve liyakat ilkelerine
aykırı atamalar yapıldığı tespit edilmiştir.
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "Kanun önünde eşitlik" başlıklı
10'uncu maddesinde Devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde
kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda olduğu düzenlenmiştir.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Öğretim Elemanları ile ilgili düzenlemeler
getiren Beşinci Bölümün 23'üncü, 24'üncü ve 26'ıncı maddelerinde öğretim üyeliği
kadrolarına yapılacak atamalar için öngörülecek ek koşulların münhasıran bilimsel
kaliteyi arttırmaya yönelik, objektif ve denetlenebilir olmaları gerektiği hükme
bağlanmıştır.
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik'in 9'uncu maddesinde; kamu görevlilerinin tüm eylem ve işlemlerinde
yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket edecekleri,
takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü
keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanacakları
belirtilmiştir.
Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan ve ilan edilen "Akademik kadro ilanlarında
aranan ek koşullara ilişkin" bilgi notunda söz konusu hususa değinilmiştir.
Bilgi notunda, konu hakkında Yükseköğretim Kurulu'na gelen şikayet dilekçelerinde;
üniversitelerin akademik personel alımı için ilana çıktığı kadrolara ilişkin
olarak ek koşullar belirlediği, ancak söz konusu ek koşulların bir adayı işaret
edecek biçimde spesifik olarak belirlendiği ve böylece ilana diğer adayların
katılımın engellendiği, ilanlara konulan ek koşullar yoluyla belirli kişilerin
alınarak üniversitede kadrolaşmaya gidildiği şeklinde iddialar yer aldığı, yapılan
inceleme ve soruşturmalarda üniversiteler tarafından çıkılan bazı ilanlarda
yer alan ek koşulların belirli bir adayı tanımlamaya yönelik olarak ve akademik
rekabeti engelleyecek biçimde belirlenebildiği, ataması yapılan kişilerin yayınları
ile belirlenen ek koşul arasında büyük benzerlikler bulunduğu ve hatta bazı
atamalar için doğrudan ataması yapılan kişilerin yüksek lisans ya da doktora
tez başlıklarının ek koşul olarak belirlendiği, bazı ilanlarda bilimsel kalite
ve bilim disiplinleri arasındaki farklılıklarla açıklanamayacak ölçüde kısıtlayıcı
ve rekabeti engelleyici koşullar belirlendiğinin görüldüğü, bunun akademik rekabeti
engelleyecek nitelikte olmasının, Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu'na aykırılık teşkil edeceği, tesis edilen işlemin dava
konusu edilmesi halinde yargı makamları tarafından atama işleminin iptal edileceği,
buna bağlı olarak üniversitenin işleyişi üzerinde olumsuzluk etkiler yaratacağı
ve kişiler açısından mağduriyetler yaratacağı, söz konusu atama işleminde rol alan yetkililer açısından idari ve cezai sorumluluklar doğuracağının açık olduğu, bu doğrultuda verilmiş bulunan yargı kararlarının bulunduğu, ifade edilmiştir.
Dolayısıyla, her ne kadar rektörün eğitim-öğretim faaliyetleri açısından duyulan
ihtiyaç ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak ilan koşullarını belirleme
yetkisi bulunsa da bu koşulların eşitlik ve liyakat ilkeleri doğrultusunda belirli
bir kişiye tekabül etmeyecek şekilde tespit edilmesi gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın yukarıda değinilen 10'uncu maddesi ile Kamu
Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in
yine yukarıda değinilen 9'uncu maddesi uyarınca, kamu görevlileri görevlerini
yerine getirirken, eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
Dolayısıyla kanunlarla kamu görevlilerine verilen takdir yetkisi kamu yararı
ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır. Kamu görevlileri bu yetkilerini kullanırken
tarafsız kalmak zorundadırlar.
Ordu Üniversitesince, 2020 yılı içerisinde öğretim üyesi alımı amacıyla çeşitli
tarihlerde ilanlar verilmiş, atama yapılacak kadrolara ilişkin olarak 2547 sayılı
Kanun'un yukarıda da değinilen maddeleri uyarınca bazı ek koşullar getirilmiş
ve boş bulunan kadrolar için öğretim üyesi atamaları gerçekleştirilmiştir. Getirilen
söz konusu ek kriterlere örnek verilecek olursa;
- İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim
Dalı profesörlük kadrosu için, inanç, insan ve topluma dair konuları geleneksellik,
modernlik, postmodernlik ve küreselleşme çerçevesinde değerlendirerek, sosyolojik
analiz ve yorumlarda bulunmuş; din, kültür, ahlak ve medeniyet üzerine bilimsel
eserler vermiş olmak.
- Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk İslam Sanatı Anabilim Dalı
profesörlük kadrosu için, Türk İslam sanatı alanında doçentliğini almış olmak.
Su mimarisi ve maden sanatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
- Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı doktor
öğretim üyeliği kadrosu için, halk sağlığı hemşireliği dalında doktora yapmış
olmak. Evde bakım, yaşlı sağlığı ve müzikle terapi ile ilgili çalışmalar yapmış
olmak.
- Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Fen Bilgisi Anabilim Dalı
doçentlik kadrosu için, doçentliğini biyoloji alanında almış olmak. Ekoloji
alanında bitki çeşitliliği konularında çalışmalar yapmış TÜBİTAK ve AB Natura
2000 projelerinde görev almış olmak.
Yukarıda yer verilen örneklerde de görüleceği üzere, alımı yapılacak öğretim
üyeliği kadroları için ek koşullar getirilirken, 2547 sayılı Kanun'un 23'üncü,
24'üncü ve 26'ncı maddelerinde ifade edilen objektif ve denetlenebilirlik ilkelerine
riayet edilmemiş, ilanların büyük çoğunluğunda belli bir kişiye işaret eden
şartlar istenmiştir. Bunun sonucunda da 2020 yılı içinde ilan verilen toplam
65 öğretim üyesi kadrosunun yalnızca dördü için sadece iki kişi, geriye kalan
61'i için ise sadece birer kişi başvuru yapabilmiştir.
Üniversitenin çıkmış olduğu ilanlarda belirlediği ek koşulların belli bir kişiyi
tanımlamaya yönelik olarak akademik rekabeti engelleyecek nitelikte olmasının,
Anayasanın eşitlik ilkesine ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na aykırılık
teşkil ettiği ve Üniversite'nin Kanunlarla belirlenen amaçlarına ulaşması açısından
risk oluşturduğu değerlendirilmektedir.
Bu bakımdan Üniversite tarafından verilen öğretim üyesi ilanlarında yer verilen koşulların eşitlik ve liyakat ilkeleri doğrultusunda belirli bir kişiye tekabül etmeyecek şekilde tespit edilmesi gerekmektedir.