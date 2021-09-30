Ümraniye'de 'navigasyon' kazası: Merdivenli sokağa giren araç takla attı
Ümraniye'de cep telefonunun navigasyon uygulamasında yol olarak görünen merdivenli sokağa giren sürücü aracıyla takla attı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, "Sağ yapmamla takla atmam bir oldu. Ucuz kurtuldum" dedi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 30 Eylül 2021 10:08
Ümraniye'de cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesi sonucu yanlışlıkla merdivenli sokağa giren sürücü, aracıyla takla attı.
Alınan bilgiye göre, Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta seyir halinde olan
41 EJ 310 plakalı aracın sürücüsü Osman Karaoğlan, cep telefonundaki navigasyon
uygulamasında yol olarak görünen Başak Sokak'a yöneldi.