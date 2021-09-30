Bakan Bilgin ve sendika genel başkanlarından aşılanma çağrısı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ortak çağrıda 1,5 yılı aşkın süredir içinde bulunulan salgının sonuna yaklaşıldığı, geride kalan zor günlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak hep birlikte mücadele edildiği belirtildi.

Gelinen aşamada aşının bu küresel salgını sona erdirecek yegane araç olduğunun tartışılamayacağı vurgulanan ortak çağrıda, şunlar kaydedildi:

"Bu mücadeleyi kazanarak normal hayatlarımıza bir an önce dönebilmemiz için aşımızı olup toplumsal bağışıklığımızı kazanmamız gerekiyor. Artık biliyoruz ki aşılanma, hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma risklerini en aza indirmektedir. Çalışma hayatımızın, istihdamımızın, üretimimizin hız kesmeden devam edebilmesinin teminatı olan aşı kendimizi ve sevdiklerimizi korumanın da tek yolu. Salgının yayılımını önlemek için aşı olmak aynı zamanda hepimizin vatandaşlık görevi.

Ülkemiz aşı tedariki bakımından da şanslı ve tedbirli davranan ülkelerden biri. Ayrıca, işverenler ve işçi sendikaları, iş yerinde aşı uygulaması ve aşı olan çalışanlara izin verme gibi birçok iyi uygulamayı da hayata geçirdi. Artık sıra vatandaşlarımızın aşı olmasında. Sağlık dolu günlerde bir araya gelmek dileğiyle herkesi bir kez daha aşılarını olmaya davet ediyoruz. Hep birlikte sağlıklı yarınlara ulaşabilmemiz aşılanmayla mümkün."