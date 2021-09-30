Cumhuriyet, 7 gazeteciyi işten çıkardı

Cumhuriyet gazetesinde ekonomik nedenlerle dayatılan işten çıkarmalar devam ediyor.

Bu hafta 7 gazetecinin işine son verildi. İşten çıkarma nedeni ise "İşin ve işletmenin gereklerinden kaynaklanan nedenler" olarak açıklandı.

İşine son verilen gazeteciler yaptıkları paylaşımda, bu kararı sosyal medya hesaplarından duyurdu.

"İŞÇİ KIYIMI BAŞLADI, GEREKÇE İSE YOK"

İşten çıkarılan isimlerden Kübra Köklü, yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet Gazetesi'nde İŞÇİ KIYIMI Başladı. Bugün işime son verildi. Gerekçe ise YOK." açıklamasını yaptı.

"EKONOMİK NEDENLERLE ÇIKARILDIM"

İşten çıkarılan bir diğer gazeteci Esra Alus da yaşadığı durumu Twitter'dan duyurdu.

Alus, işten çıkarmasının ekonomik nedenlere dayandığını söyleyerek, "2017 Ocak ayından bu yana çalıştığım Cumhuriyet Gazetesi'nden ekonomik nedenlerle çıkarıldım. Son 2 gündür manşette haberimin olması gururunu yaşıyorum. Haberim için bana destek olan herkese buradan çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

ADALETSİZLİK YAPANIN AYNI MUAMALE İLE KARŞILACAĞINA İNANCIM TAM"

Gazeteci Alus, bu gönderisinin ardından bugün bir paylaşım yaptı.

Alus, "Ben karmaya inanan insanım. Adaletsizlik yapanın aynı muamele ile karşılaşacağına inancım tam! Bekleyip görelim." dedi.

İŞTEN ÇIKARILAN GAZETECİLER

Öte yandan işten çıkarılan 7 gazeteciden 5'inin isimleri ve görev yerleri şöyle:

Gazetede kadın haberleri yapan Kübra Köklü, Ekonomi Servisi'nde çalışan Esra Aluş, İnternet Servisi'nde çalışan Altan Yağcı, İlker Güneş Doğan, Dilek Kılıç.