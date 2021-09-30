AÖF'ten diploma açıklaması

2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulunda Mezun Olanların Diplomaları AÖF Bürolarına Ulaşmıştır

Açıköğretim Sistemine göre öğrenim gören öğrencilerimizden 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavları sonucunda mezun olanların diplomaları bağlı oldukları Açıköğretim bürolarına gönderilmiştir.

Diploma, mezunumuza veya yasal vekiline bağlı olduğu AÖF Bürosu tarafından imza karşılığında teslim edilmektedir. Ayrıca diplomalar adrese gönderilmemekte ya da bürolar arası transfer yapılmamaktadır.

Mezunlarımızı tebrik eder, yaşam boyu öğrenmenin öncüsü Anadolu Üniversitesi olarak giriş sınavsız İkinci Üniversite fırsatı ile sizleri tekrar aramızda görmek isteriz. Giriş Sınavsız İkinci Üniversite fırsatı ile ilgili detaylı bilgi almak için ikinciuniversite.anadolu.edu.tr.