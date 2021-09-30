Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2021 11:25
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.