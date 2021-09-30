Yargı reformu kapsamındaki uygulamalar dava süreçlerini kısaltıyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yargı süreçlerini hızlandırmak ve mahkemelerin iş yükünü azaltmak amacıyla Yargı reformu kapsamında uygulamaya konulan seri muhakeme ve basit yargılama usulleri, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girdi.

Seri muhakeme usulü kapsamında 1 Ocak 2020 ile 29 Eylül 2021 arasında, cumhuriyet başsavcılıklarınca düzenlenen ve mahkemelerce karara bağlanan dosya sayısı 109 bin 406 olarak kayıtlara geçti.

Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan hakkı olmayan yere tecavüz, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, gürültüye neden olma, parada sahtecilik, mühür bozma, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçları ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, Orman Kanunu, Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun ve Kooperatifler Kanunu'nda yer alan bazı suçlar "seri muhakeme usulü" kapsamına giriyor.

"Seri muhakeme usulü", bu kapsama giren suçlarda, soruşturma evresinin sonunda cumhuriyet savcısı tarafından kamu davası açılması için yeterli şüpheye ulaşılması ve kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmemesi halinde uygulanıyor.

Seri muhakeme usulünde uygulanacak yaptırım, cumhuriyet savcısı tarafından belirlenerek şüpheliye teklif ediliyor, zanlının avukatı huzurunda teklifi kabul etmesi halinde uygulamaya alınıyor. Bunun üzerine savcı tarafından seri muhakeme usulünün uygulanması yazılı olarak görevli ihtisas mahkemesinden talep ediliyor. Mahkemenin aynı gün içerisinde hüküm vermesi halinde süreç bir günde tamamlanabiliyor.

Böylece klasik muhakemede ortalama 2 yıl sürebilecek dava, kısa sürede çözüme kavuşturuluyor. Seri muhakemede kararın bildirilmesinden itibaren 7 günlük süre geçtikten sonra hüküm kesinleşerek infaza gönderiliyor.

- Basit yargılamada karar sayısı 200 bini aştı

Yargı Reformu kapsamında getirilen "basit yargılama usulü" kapsamında ise 1 Ocak 2020'den bugüne kadar 202 bin 711 dosyada karar verildi.

Ceza üst sınırı 2 yıla kadar süreli hapis cezası veya adli para cezası gerektiren suçlarda mahkeme, iddianamenin kabulünden sonra "basit yargılama" usulünün uygulanmasına karar verebiliyor. Mahkemeler basit yargılama usulünde, dosya üzerinden duruşma açmaksızın kovuşturmayı sonuçlandırabiliyor.

Basit yargılamanın uygulanması halinde klasik yargılamada 2 yıl sürebilecek dava süreci, ortalama 3 ayda tamamlanıyor.