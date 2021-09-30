8 milyon öğrenciye 770 bin yatak kapasitesi olur mu? Bakan rakamlarla açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 8 milyon yükseköğrenim öğrencisi olduğunu ancak, bunun 4 milyon 410 binin açık ve uzaktan eğitim öğrencisi olduğunu belirtti. Kasapoğlu, kalan 3 milyon 925 bin öğrencinin ise 2 milyon 300 binin kendi şehrinde yani ailesinin yanında kaldığını ifade etti. Geriye 1 milyon 600 bin kişilik bir öğrenci grubunun kaldığını vurgulayan Kasapoğlu bunların bir kısmının yurt başvurusu yapmadığını söyledi.

İşte Bakan Mehmet Kasapoğlu'nun açıklaması:

"Geçtiğimiz hafta 8 milyon öğrenci var, ben 8 milyon kişilik yurt yapacağım demişti. Bu hafta ise 3 milyon 800 bin kişilik yurt yapacağım dedi. Rakamı düşürdü. Ben reel boyutunu size ifade edeyim. Toplam öğrenci 8 milyon 335 bin öğrencidir. Bunu 4 milyon 410 bini açık ve uzaktan eğitim öğrencisi. Onu çıkarıyoruz. Geriye 3 milyon 925 bin kalıyor. Bunlar örgün öğrenimde okuyor. Kılıçdaroğlu'nun 8 milyon'dan 3 milyon 900 bine inmesinin nedeni de, farkına vardı. 3 milyon 925 bin öğrencinin 2 milyon 300 bini ise kendi şehirlerinde okuyor. Ailesinin evinde kalıyor. Onu da çıkarınca geriye ortalama yıllık, üniversite nedeniyle il değiştiren 400-450 bin civarında bir öğrenci kalıyor. Bunun 4 yıllık toplamı 1 milyon 800 bin civarında. Biz ise 300-350 bin civarında bir taleple karşılaşıyoruz. Yani örgün öğrenimde okuyan öğrencilerin tümü de yurt başvurusunda bulunmuyor."