Şanlıurfa'da evindeki arızayı gidermek isterken akıma kapılan kişi öldü
Şanlıurfa'da evindeki elektrik arızasını gidermek isterken akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2021 11:43
Harran ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi'nde oturan Ahmet Aktaş (35), evindeki elektrik arızasını gidermek isterken akıma kapıldı.
Aile fertlerinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırılan Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Beş çocuk babası Aktaş'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.