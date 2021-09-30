10 unvanda oluşan KPSS taban puanları dikkat çekti
Diyanet İşleri Başkanlığının 10 unvanda memur alımında taban puanlar 69'a kadar geriledi
Diyanet İşleri Başkanlığı 7 Eylül'de yayımladığı ilanda 77 personel alacağını duyurmuştu. İlana göre 47 hizmetli, 8 prodüktör, 5 kameraman, 3 montajcı, 4 ses kayıtçısı, 4 yönetmen, 4 spiker ve 2 ışıkçı alınacaktır.
Hizmetli kadroları için KPSS94 puanı, diğer kadrolar için KPSS3 ve KPSS93 puanı kullanılacağı açıklanmış olup, tüm kadrolar için en yüksek puanlı 3 katı aday sözlü sınava çağrılacağı belirtilmiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığı, sözlü sınava çağrılan adayları açıkladı. Hizmetli kadrosunda oluşan en düşük puan 83,36 oldu.
Diğer unvanlardaki en düşük KPSS puanları ise şu şekilde oluştu:
Kadro unvanı- Sınava Çağrılan En Son Adayın KPSS Puanı
Prodüktör- 71,8436
Kameraman (Lisans)- 72,75664
Kameraman (Ön Lisans)- 73,85134
Montajcı- 77,94637
Ses Kayıtçısı- 70,40277
Yönetmen- 71,97482
Spiker (Lisans)- 69,91999
Spiker (Ön Lisans)- 62,67214
Işıkçı- 71,60062