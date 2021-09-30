10 unvanda oluşan KPSS taban puanları dikkat çekti

Diyanet İşleri Başkanlığı 7 Eylül'de yayımladığı ilanda 77 personel alacağını duyurmuştu. İlana göre 47 hizmetli, 8 prodüktör, 5 kameraman, 3 montajcı, 4 ses kayıtçısı, 4 yönetmen, 4 spiker ve 2 ışıkçı alınacaktır.

Hizmetli kadroları için KPSS94 puanı, diğer kadrolar için KPSS3 ve KPSS93 puanı kullanılacağı açıklanmış olup, tüm kadrolar için en yüksek puanlı 3 katı aday sözlü sınava çağrılacağı belirtilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sözlü sınava çağrılan adayları açıkladı. Hizmetli kadrosunda oluşan en düşük puan 83,36 oldu.

Diğer unvanlardaki en düşük KPSS puanları ise şu şekilde oluştu:

Kadro unvanı- Sınava Çağrılan En Son Adayın KPSS Puanı

Prodüktör- 71,8436

Kameraman (Lisans)- 72,75664

Kameraman (Ön Lisans)- 73,85134

Montajcı- 77,94637

Ses Kayıtçısı- 70,40277

Yönetmen- 71,97482

Spiker (Lisans)- 69,91999

Spiker (Ön Lisans)- 62,67214

Işıkçı- 71,60062