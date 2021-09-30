Çeyrek altın ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 495,4 lira seviyesinde işlem görüyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2021 12:06
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 494,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.280,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|494,00
|494,20
|494,50
|494,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.256,00
|3.277,00
|3.259,00
|3.280,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|450,50
|454,50
|451,00
|455,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.181,00
|3.201,00
|3.185,00
|3.205,00
|Yarım Ziynet
|1.591,00
|1.601,00
|1.593,00
|1.603,00
|Çeyrek Ziynet
|795,00
|800,00
|797,00
|802,00