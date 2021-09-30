İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Demokrat Partiden istifa etti

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2019 seçimlerinde İscehisar halkının teveccühleriyle İscehisar Belediye Başkanı olarak seçildiğini anımsattı. Geride kalan süreç içerisinde seçim vaatlerini gerçekleştirebilmek için yaptığı tüm çalışmalarda yalnız bırakıldığını iddia eden Şahin, şöyle devam etti:

"İscehisar ve İscehisar halkı her zaman en iyi hizmete layıktır. Hem halkıma verdiğim sözlerimi yerine getirebilmek, hem de İscehisar'a daha iyi hizmet edebilmek amacıyla üyesi bulunduğum Demokrat Partiden istifa ediyorum. İstifam ile ilgili işlemler 29 Eylül 2021 tarihinde resmi makamlar nezdinde yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederim."