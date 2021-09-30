Kampüsteki inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi öldü
Isparta'da yerleşkede açılan inşaat çukuruna düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2021 15:43
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Ali Sinan Çirit, yerleşkede konakladığı yurda gittiği esnada yaklaşık 8 metrelik inşaat çukuruna düştü.
Sabah çukurda bir kişinin hareketsiz yattığını gören inşaat işçileri durumu polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Çirit'in hayatını kaybettiği belirledi.
Çirit'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.