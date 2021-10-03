14 günlük karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı?

Bir kamu kurumunda memurum. Ücretsiz doğum iznimi kullanırken sonlandırıp başlama dilekçemi kuruma verdim. Dilekçede yazan başlama tarihinden 1 gün önce verdiğim Covid test sonucum pozitif çıktı. 14 günlük karantinam başladı, bu esnada çalıştığım birim başlama tarihinde pozitif çıktığım için işe başlama yazımı "..tarihinde başlayacakken pozitif çıktığı için dönememiştir." şeklinde yazmış. Maaşım karantinada olduğum dönem de dahil olarak yattı. Şimdi saymanlık o 14 günlük sürenin geri ödemesini borç olarak çıkaracağını belirtiyor. Tüm memurların karantinada olduğu sırada bir maaş kesintisi olmazken bana uygulanan bu karar doğru mudur?

Devlet Memurları Kanunu'nun 108/B maddesinde, "Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir." hükmü yer almaktadır.

13 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6 Seri No. lu Kamu personeli Genel Tebliğinde ise doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin yirmidört aylık sürenin aşılmaması kaydıyla kısım kısım kullanılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir. Bu ifadelerden memurun talebi halinde aylıksız izninin erken bir tarihte kesilerek göreve başlatılabileceğini, ilgiliye göreve başladıktan sonra 24 aylık dönemin aşılmaması kaydıyla isteği halinde yeniden aylıksız izin verilebileceğini anlıyoruz.

Mülga Devlet Personel Başkanlığı 23.07.2013 tarihli ve 11607 sayılı yazısında; doğum sebebiyle aylıksız izindeyken izin süresi içinde kaza geçirmesi sebebiyle iki ay istirahat raporu alan, akabinde aylıksız izninin kesilip hastalık raporunun işleme alınarak göreve başlatılması talebinde bulunan bir kamu görevlisiyle ilgili olarak; Kurum tarafından uygun görülmesi halinde aylıksız iznin kesilerek istirahat raporunun işleme alınabileceğini, aylıksız iznin kesilmesi halinde kalan istirahat raporu süresinin hastalık iznine çevrilebileceğini, hastalık izninin bitiminde de göreve başlanması gerektiğini ifade etmiştir.

Adı geçen Başkanlığın 7.11.2013 tarihli ve 20332 sayılı yazısında ise; hastalığı sebebiyle aylıksız iznin bitim tarihinde göreve başlayamayan memurun usulüne uygun bir şekilde raporunun bulunması halinde aylıksız iznin bittiği tarihten sonraki döneme karşılık gelen rapor süreleri için hastalık izinli sayılması gerektiği, hastalık izni süresince de aylık ve özlük hakları korunacağından maaş ödemesinin aylıksız izin bitim tarihi dikkate alınarak yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümleri ile Mülga Devlet Personel Başkanlığının görüşlerini dikkate aldığımızda;

1- Doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin memurun talebi halinde daha erken bir tarihte sonlandırılabileceğini,

2- Aylıksız izni sonlandırılan memurun göreve başlamasından önce yapılan PCR testinin pozitif çıkması halinde 14 günlük karantina süresince göreve başlatılamayacağını ve göreve başlaması gereken tarihten itibaren hastalık izni kullanıyor sayılması gerektiğini,

3- 657 sayılı Kanunun 105. maddesi uyarınca hastalık izni süresince memurun aylık ve özlük haklarına dokunulmayacağından, aylıksız izni sonlandırılan memura göreve başlaması gereken tarihten itibaren aylığının ödenmesi gerektiğini,

değerlendirmekteyiz.