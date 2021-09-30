'Dünyanın 8., Avrupa'nın ise 6. YHT işletmecisi olduk'

Ulaşım ağı her geçen gün daha da genişliyor. Bölünmüş yollar ve oto yol uzunluğu arttı. Ülkenin 4 bir yanına havalimanları inşa edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da Akyurt yolu kavşağının açılışında konuştu.

"Yapılan her yeni yol, akarsular gibi, geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanatına can katıyor. Bu noktada Akyurt yolu da hem ilçemizin hem de bölgemizin sosyo-ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacak."

"Dünyanın 8'inci, Avrupa'nın ise 6'ncı yüksek hızlı tren işletmecisi olduk"

Karaismailoğlu konuşmasında şunları da aktardı:

"Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 200 milyar lira yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin 339 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. 26 olan aktif havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik. İnsanımızı yüksek hızlı tren ile tanıştırdık ve dünyanın 8'inci, Avrupa'nın ise 6'ncı yüksek hızlı tren işletmecisi olduk."

Tarihi Develioğlu Köprüsü'nü inceledi

Bakan Karaismailoğlu'nun bir sonraki durağı ise Kalecik oldu. Tarihi Develioğlu Köprüsü'nün restorasyon çalışmalarını inceledi.

Karaismailoğlu, "Yaptığımız bu kadar dünya ölçeğindeki büyük işlerin yanında bu tarihi köprülerimize de sahip çıkarak bunları kültürümüze turizme kazandırıyoruz" dedi.

Karaismailoğlu, Akyurt'taki kereste fabrikasını ve ilçe esnafını da ziyaret etti.