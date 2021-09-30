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Akşener'den 'Başbakanlığa adayım' sözlerine açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Benimle ilgili zaman zaman ortaya konan 'öyle mi, böyle mi?' sorularına da net bir şekilde cevap verdim. Bu nedenle ben 'cumhurbaşkanı adayı değil, partimin birinci parti olacağı ve parlamenter sistemin başbakanlığına talibim' dedim. Dolayısıyla söylediğim bu kadar açık ve nettir. Bunun anlamı Millet İttifakı açısından söylüyorum, birbirimizle rekabet etmediğimiz, masanın altından birbirimizin ayağına basmadığımız, birbirimize tekme atmadığımız bir sistemin kurulacağını bu netlikte ortaya koymaktı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2021 17:20
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Akşener'den 'Başbakanlığa adayım' sözlerine açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İki lider, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Meral Akşener, görüşmede, memleketin önemli meselelerini istişare ettiklerini ve bu istişarelerin devam edeceğini söyledi.

Karamollaoğlu, Akşener'i siyasette son dönemde takındığı tavır, ortaya koyduğu fikirler itibarıyla tebrik ettiğini belirterek, "Kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığından feragat etmesi önemli bir adımdı." dedi.

Türkiye'nin sorunlarının sağlam politikalarla çözülebileceğini vurgulayan Karamollaoğlu, burada da seçimlerin önemli bir vesile olduğunu kaydetti. Temel Karamollaoğlu, "Önümüzdeki seçimler önemli. Bu konuda bir dirsek temasına ihtiyaç var. Bu temaslar, ülkemizin problemleriyle ilgili fikir teatisinde bulunmak için bir fırsat oluyor. Biz de bütün siyasi liderlerle bu konuda bir temasta bulunmayı irtibata geçmeyi, gerekli görüyoruz, buna iktidar da dahil." ifadelerini kullandı.

- "Sadece Sayın Erdoğan biliyor"

Daha sonra iki genel başkan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Dışişleri ve Milli Savunma bakanlarının yer almaması" eleştirilerinin ifade edilmesi üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Erdoğan son dönemlerde Sayın Biden ile de aynı tür bir görüşme yaptı. Kimsenin hiçbir devlet görevlisinin olmadığı, uzmanın bulunmadığı bir görüşme gerçekleştirdi. Aynı şeyi Putin ile gerçekleştirdi. Ne konuşuldu, ne oldu, neye tekabül ediyor? Bu ülkede kimsenin bu konuda, devlet birimleri, kurumları dahil olmak üzere hiç kimsenin bilgisi yok, sadece Sayın Erdoğan biliyor. Sayın Putin, ister Sayın Biden ile yapılan bu tür görüşmelerin tek adam sisteminin, 'şahsım devletinin' göstergesi olduğuna inanıyoruz. Hiç doğru olmadığına inanıyoruz."

Karamollaoğlu da mevcut sistemin sorunlarına değinerek, "İkazlara itibar edilmiyor. Seçimlerde insanımız, seçmenimiz son noktayı koyacak. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın hiç hoşuna gidecek bir netice olmayacak diye düşünüyorum. Kimsenin katılmadığı bir oturum yapılıyor. Bunu anlamak mümkün değil." diye konuştu.

Akşener, "Cumhurbaşkanlığa değil, Başbakanlığa aday olduğu" açıklamasının anımsatılması üzerine, söylemek istediğini çok açık ifade ettiğini belirtti. Akşener, "Benimle ilgili zaman zaman ortaya konan 'öyle mi, böyle mi?' sorularına da net bir şekilde cevap verdim. Bu nedenle ben 'cumhurbaşkanı adayı değil, partimin birinci parti olacağı ve parlamenter sistemin başbakanlığına talibim' dedim. Dolayısıyla söylediğim bu kadar açık ve nettir. Bunun anlamı Millet İttifakı açısından söylüyorum, birbirimizle rekabet etmediğimiz, masanın altından birbirimizin ayağına basmadığımız, birbirimize tekme atmadığımız bir sistemin kurulacağını bu netlikte ortaya koymaktı." dedi.

-"Milletimize verdiğimiz söz metni olacak"

"Görüşmede, muhalefetin Meclis açıldıktan sonra parlamenter sistem için bir deklarasyon yayımlama hazırlığı gündeme geldi mi?" sorusuna, Meral Akşener, şu yanıtı verdi:

"Şu anda Millet İttifakı'nın bileşenlerinin genel başkan yardımcıları kendi aralarında görüşüyorlar. Bunların ortaklaşmasına dair bir çalışma, önce birbirlerini tanıma, aynı masada oturup konuşabilme aşaması var. Ondan sonra da elbette bir araya gelinip, bir ana çerçeve ve hepimizin imzasını atacağımız bir çerçeve oluşacak. O aynı zaman da seçimlerde vatandaşımıza, seçmenimize, milletimize ilan edeceğimiz ve o seçimin tüm sonuçlarının karşısında birer birer atacağımız adımların da içinde yer aldığı bir mutabakat, vatandaşımıza, milletimize verdiğimiz söz metni olacak. Onlarla ilgili ilk adımlar atılıyor."

#Temel Karamollaoğlu# Meral Akşener# millet ittifakı# Parlamenter sistem

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