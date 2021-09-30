Öksürük şikayetiyle hastaneye gitti, akciğerinden çekirdek çıktı

Birkaç aydır öksürük şikayeti olan Hatice U. (56), Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Acat ve ekibi, çekilen tomografilerde akciğerde yabancı bin cisim bulunduğunu tespit etti.

Hemen ameliyata alınan kadının akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı.

Acat, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hasta aylar önce kabak çekirdeği yemiş. Bana öksürük şikayetiyle geldi. Akciğer tomografisinde lezyon görünüyordu. Yabancı cisim gördüm. Cismi çıkarınca kabak çekirdeği olduğunu gördük." dedi.