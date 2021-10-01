Kültür Bakanlığı'ndan personele PCR testi şartı

Milli Eğitim Bakanlığından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı da personeline aşı kartı veya PCR testi zorunluluğu getirdi.

Bakanlıktan, bağlı kuruluşlar harç olmak üzere merkez ve taşra teşkilatındaki tüm personele gönderilen yazıda "COVİD-19 ile mücadele kapsamında kamu görevlilerinin mevcut sağlık, güvenlik şartları ve çalışma barışını korumak amacıyla, COVİD-19 aşısını tamamlamamış ya da aşı olmamış personelin işyerinde oluşturabilecekleri riskleri göz önünde bulundurularak; 04 Ekim 2021 tarihi itibariyle personelin hizmet binalarımıza girişlerinde aşı kartını, aşı kartı olmayanlar ise PCR testini ( son 48 saat içinde alınmış ) personel kimlikleri ile birlikte güvenlik görevlilerine beyan edeceklerdir." denildi.