TRT'de üst düzey ayrılık: Sosyal medyadan duyurdu
TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, 4 yıldır sürdürdüğü görevine veda ettiğini Twitter'dan duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Eylül 2021 18:13
TRT'de bugün üst düzey bir ayrılık yaşandı. TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya
Bostan, 4 yıldır sürdürdüğü görevine veda etti.
Kanalla yollarının ayrıldığını Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyuran Yahya
Bostan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"4 yıldır sürdürdüğüm TRT Haber Kanal Koordinatörlüğü görevimin sonuna
geldim. Çok sevdiğim mesleğimi, gazeteciliği farklı kulvarlarda sürdürmeye devam
edeceğim."