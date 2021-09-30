Samsun'da hız limitleri yeniden düzenlendi

Trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 oranında azaltılmasını hedefleyen 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı 31384 sayılı Resmi Gazete'de 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olarak yayımlanmış ve yürürlüğe girmişti. Trafik kaza istatistiklerine göre Türkiye'deki ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının yaklaşık yüzde 40,4'ü hız ihlali sonucu yaşanıyor. Ölüm ve yaralanma nedenlerinin başında da kazalardaki çarpışma şiddetinin artmasına neden olan aşırı hızlı araç kullanma faktörü geliyor.

Hız ihlallerinin ve dolayısıyla hız kaynaklı kazaların önlenmesine ilişkin sabit ve seyir halinde kullanılan mobil radar araçlarının yapmış oldukları denetim faaliyetleri kazaların önlenmesinde önemli ve etkin bir rol oluşturduğu yetkililer tarafından belirtiliyor. Bu bağlamda Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, "Samsun'da meydana gelen trafik kazalarının da önemli bir kısmının hız kaynaklı, yoldan çıkma ve devrilme veya önünde seyreden veya duran bir araca çarpma şeklinde meydana geldiğinden; karayollarımızda vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla; ilimiz genelinde 24 saat esasına göre şehir içi ve şehirlerarası yollarda sabit/seyir halinde çevirme ekibiyle araç sürücüsüne veya çevirme yapmadan araç tescil plakasına cezai işlem uygulamak suretiyle, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının meydana geldiği Samsun- Ankara, Ordu, Sinop Devlet Karayolları ile Atatürk Bulvarı, Korhan Ekiz Bulvarı, Anadolu Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Abdullah Gül Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, İlkadım Bulvarı, Barış Bulvarı ve 100. Yıl Bulvarı başta olmak üzere diğer cadde ve sokak üzerinde 'radarla hız denetimleri' yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Yeni hız limitleri belirlendi

Yeni hız limitlerinin de yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karayolları Trafik Kanunu'nun 100. maddesinde aksine bir karar alınmamışsa yerleşim yeri içinde hız sınırı 50 km/s olarak belirlenmiş, bununla birlikte UKOME'nin muhtelif tarihlerde almış olduğu kararlar ile ilimizdeki bazı güzergahların hız limitleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Ankara-Ordu yolu Adalar mevkii ile Tekkeköy Selyeri Kavşağı arası-Anadolu Bulvarı - Sinop yolu OMÜ Köprülü Kavşağı ile Taflan bölgesi arası otomobil, minibüs, kamyonet türü araçlar 82 km/s. otobüs, kamyon, çekici türü araçlar 70 km/s. Atatürk Bulvarı Belediye Evleri Kavşağı ile DLH Kavşağı arası otomobil, minibüs, kamyonet türü araçlar 60 km/s. Atatürk Bulvarı DLH Kavşağı ile OMÜ Üst Geçit arası otomobil, minibüs, kamyonet türü araçlar 70 km/s. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Yeşilkent Kavşağı ile Abdullah Gül Bulvarı Kavşağı arası otomobil, minibüs, kamyonet türü araçlar 70 km/s otobüs türü araçlar otobüs türü araçlar 60 km/s. kamuoyunun bilgisine sunarız."