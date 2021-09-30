'Arif Sağ ve Cahit Berkay, MESAM'dan atıldı' iddiasına yalanlama

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, 'Arif Sağ ve Cahit Berkay, MESAM'dan atıldı' iddiasını yalanladı.

İşte MESAM'dan yapılan açıklama;

Çeşitli basın yayın kuruluşları ile sosyal medyada yer alan "ARİF SAĞ ve CAHİT BERKAY MESAM'DAN ATILDI" haberleri, tamamen YALAN ve bir algı operasyonundan ibarettir. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Her iki meslek büyüğümüz de, bizim değerli üyelerimizdir.

Bu YALAN haberleri yapan söz konusu basın yayın kuruluşları ile sosyal medya sahiplerine karşı, yarından itibaren gerekli her türlü hukuki işlemi başlatacağımızı ve RTÜK 'e şikayette bulunacağımızı saygıyla duyururuz.