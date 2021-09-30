Şentop: TBMM çatısı altında aşı olmayan yok
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 27. dönemde karma komisyona bin 359 dokunulmazlık tezkeresi havale edildiğini açıkladı.
TBMM 27. Dönem 4. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "27. Dönem 4 yasam yılında 105 birleşim 488 oturum gerçekleşti. 801 saat 33 dakika süren çalışmalarda 33 bin 953 sayfa tutanak tutulmuştur" açıklamasında bulundu.
Şentop ayrıca, 27.dönemde karma komisyona bin 359 dokunulmazlık tezkeresi havale edildiğini açıkladı.
Şentop'un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şu şekilde:
TBMM çatısı altında milletvekillerimiz ve çalışanlarımızda aşı olmayan yok.
Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı var. TBMM hem hukuken hem de siyaseten yeni anayasayı yapacak güçte. Ciddi ve samimi bir irade olursa yeni anayasa yapılabilir.
Erken seçim söylemleri parlamenter sistemin alışkanlığı.
Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir. Hukuken bir tereddüt yok.