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Bakan Kurum: Sıfır emisyon hedefimizi hayata geçireceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Türkiye olarak, enerjiden tarıma, ulaştırmadan ticarete, sanayiden atık yönetimine kadar ekonomimize yön veren tüm alanlarda geliştireceğimiz politika, teknoloji ve yeni bir hayat tarzıyla net sıfır emisyon hedefimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz. Şimdiden 2053'ün Türkiyesi için, sürdürülebilir bir kalkınmayı, yeşil bir kalkınmayı, yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapmayı ülkemiz için bir öncelik haline getirdik."

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2021 21:55
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Bakan Kurum: Sıfır emisyon hedefimizi hayata geçireceğiz

Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansına (COP26) hazırlık amacıyla İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen PreCOP26 zirvesi kapsamındaki Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Paris Anlaşmasıyla ilgili dünyaya verdiği müjdeyle başlamak istediğini belirten Kurum, "Paris Anlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin gündemine girmiştir ve başlattığımız süreci en kısa sürede Meclisimizden geçirerek, ulusal katkı beyanımız çerçevesinde anlaşmaya taraf olacağız." diye konuştu.

- "Net sıfır emisyon hedefimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2053 yılında "net sıfır emisyon" hedefini ortaya koyduğunu ve bunu kamuoyuyla paylaştığını da dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak, enerjiden tarıma, ulaştırmadan ticarete, sanayiden atık yönetimine kadar ekonomimize yön veren tüm alanlarda geliştireceğimiz politika, teknoloji ve yeni bir hayat tarzıyla net sıfır emisyon hedefimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz. Şimdiden 2053'ün Türkiyesi için, sürdürülebilir bir kalkınmayı, yeşil bir kalkınmayı, yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapmayı ülkemiz için bir öncelik haline getirdik. Bu anlamda Türkiye'nin, iklim değişikliğiyle mücadelede öncü bir rol üstleneceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. İhtiyacı olan her ülkenin yanında olacağımızı da burada yinelemek isteriz."

- "Yüzyıl öncesine göre küresel ısınma kaynaklı yangınlar yüzde 30 oranında artmıştır"

Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler'e bağlı Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) ve İklim Değişikliği Sekretaryası raporlarının, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin dünyaya ve insanlığa telafisi mümkün olmayan zararlar vermeye doğru gittiğini ortaya koyduğuna dikkati çekti.

İklim değişikliğinin etkilerini, daha yaygın, daha hızlı ve daha yoğun bir şekilde göstermeye devam edeceğini vurgulayan Kurum, "Yüzyıl öncesine göre küresel ısınma kaynaklı yangınlar yüzde 30 oranında artmıştır. Sıcaklık rekorları kırılıyor ve hava sıcaklığının 50 santigrat derecenin üstüne çıktığı gün sayısı son 40 yılda 2 kat artmış durumda ve daha da artacak gözüküyor. Bugün bir araya geldiğimiz gündem ve küresel ölçekte bir çözüm arayışında olduğumuz iklim değişikliği, sınır tanımayan, tüm ülkelerin bir güvenlik meselesi, bir kalkınma meselesidir. İklim değişikliği, hava kirliliği, su ve gıda sıkıntısı, kuraklık, biyoçeşitliliğin kaybı, can, mal güvenliği, iklim göçleri gibi büyük sorunları da beraberinde getirecektir." ifadelerini kullandı.

- "Gençler bu işin baş aktörleri olmalı"

Bakan Kurum, gençleri "İklim için gençlik" oturumunda dikkatli bir şekilde dinlediklerine işaret ederek, gençlerin iklim değişikliği konusuna hızlı bir biçimde dahil edilmesi ve bu işin "baş aktörleri" olmaları gerektiğini vurguladı.

Hava sıcaklıkları, yangın, sel felaketlerindeki artışın, koydukları net sıfır emisyon hedefleri çerçevesinde dikkate alınması gerektiğini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Sonuçta bu afetler sebebiyle binlerce hektar orman alanımız kül oluyor, göllerimiz, akarsularımız, derelerimiz bir yandan da sellerle şehirlerimize ciddi anlamda zarar veriyor. Koyduğumuz hedeflerde bu artışları ve bu afetleri de dikkate almak zorundayız. Bizim Türkiye olarak COP26'dan beklentimiz, iklim değişikliğiyle mücadelede tüm ülkelerin adil düzeyde sorumluluk almasıdır. Hiçbir ülkenin geride bırakılmadığı, uygulanabilir ve somut kararların alınması ve bu çerçevede bilhassa gelişmekte olan ülkelerle birlikte teknoloji paylaşımı yapılmalıdır. Gelişmiş ülkelerin, emisyon üreten sanayilerini gelişmekte olan ülkelere göndermesi problemi çözmüyor hatta ağırlaştırıyor. Bu da netice olarak gelişmekte olan ülkelerin hiçbir şekilde sıfır emisyon hedefine yaklaşamayacakları, taahhütlerini gerçekleştiremeyeceği anlamına geliyor. Bunu da kontrol altına almamız gerektiğini düşünüyorum."

Bakan Kurum, toplantı öncesinde ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile bir süre sohbet etti.

Toplantıda Bakan Kurum'a, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz de eşlik etti.

#Murat Kurum# Paris Anlaşması

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