İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 16 oldu

SBB: Öğretmenevindeki memura fazla çalışma ücreti vermeyin ama izin verin

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü öğretmenevlerinde 657'e tabi olarak çalışan memurlara fazla çalışma ücreti verilmeyeceğini ancak fazla çalışma yaptırılan personele 657 sayılı Kanunun "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 178 inci maddesinin (B) bendi uyarınca fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilmesinin uygun olacağını belirtti. Görüş yazısı öncesinde bazı öğretmenevlerindeki memurlara 700 TL'ye kadar fazla çalışma ücreti ödeniyordu