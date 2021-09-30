Telefon dolandırıcısına 52 bin lirasını kaptırdı
Samsun'da telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşen bir kişi 53 bin lira dolandırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2021 23:05
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D.'yi (45) telefonla arayan dolandırıcı kendisini polis olarak tanıtarak korkutup kandırıp 53 bin lira parasını aldı. Dolandırıldığını anlayan B.D. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.