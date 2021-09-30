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Bakan Pakdemirli: Pamukta bu sene çiftçinin yüzü güldü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pamukta bu sene çiftçinin yüzünün güldüğünü belirterek "Pamuk fiyatlarından çiftçimiz memnun. 2020'deki pamuk üretimimiz 1 milyon 774 bin tondu, bu sene 2 milyon 250 bin ton pamuk üretimi bekliyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2021 23:17
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Bakan Pakdemirli: Pamukta bu sene çiftçinin yüzü güldü

Pakdemirli, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Bünyamin Ortatepe'ye ait 220 dönüm pamuk tarlasında hasat etkinliğine katıldı. Önce elle daha sonra da pamuk toplama aracıyla hasat gerçekleştiren Bakan Pakdemirli, topladığı pamukları kamyona boşalttı.

Bakan Pakdemirli burada yaptığı açıklamada bugün Ortatepe ailesine ait çiftlikte pamuk hasadında bir arada olduklarını söyledi. Pamuk üreticisinin bu yıl son derece memnun olduğunu ifade eden Pakdemirli, sözlerine şöyle devam etti:

"Pamukta bu sene çiftçinin yüzü güldü. Pamuk fiyatlarından çiftçimiz memnun. 2020'deki pamuk üretimimiz 1 milyon 774 bin tondu, bu sene 2 milyon 250 bin ton pamuk üretimi bekliyoruz. Buradaki ana artışın aslında unsunun 80 kuruş olan desteğin 1,1'e yani 30 kuruş arttırılmasından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bugün itibarıyla ekili pamuk alanı 330 bin hektar civarında. 2021'de de yani yüzde 27 artışla 2 milyon 250 bin ton bir ürün bekliyoruz. Son 19 yılda birim alandaki verim artışı yüzde 40. Bu özellikle tabi ki bizim bakanlığımızın enstitüleri başta TAGEM'in yapmış olduğu araştırmalardan Ar-Ge faaliyetlerinden kaynaklı olarak birim alanda aşağı yukarı yüzde 40 artışla 353 kilodan, 494 kilograma dekarda çıktı."

Şanlıurfa'nın pamuk üretimde birinci sırada olduğunu aktaran Pakdemirli, Adana'nın da 6. sırada bulunduğu ve pamuğun yüzde 7'sini ürettiğini belirtti. Adana'da eskiden daha fazla üretim olduğunu dile getiren Pakdemirli, sulu tarımla beraber üretimin başka ürünlere kaydığını söyledi.

"Tarımsal destek bütçemizin yaklaşık yüzde 10'unu pamuğa ayırıyoruz"

Bakan Pakdemirli, bu işi sadece pamuk üretimi olarak görmemek gerektiğini belirterek sözleri şöyle sürdürdü:

"Bir miktar dış ticarette desteklenmekle beraber, Türkiye'de üretilen pamuk ve desteğiyle beraber ihracatta da aşağı yukarı 27 milyar dolar bir ihracat potansiyeli bu tarlalardan yola çıkarak başlıyor. Geçen yıl dünya fiyatları 11,80 civarındaydı bu yıl itibarıyla 20 lira civarında bir dünya fiyatıyla karşı karşıyayız. İzmir Ticaret Borsasının fiyatlarına da bakarsak benzer fiyatlar orası için de geçerli. 10,65 geçen yıl fiyatları, bugün itibarıyla de 20,50 lira bir fiyatla karşı karşıyayız. Çiftçimiz memnun, tarımsal destek bütçemizin yaklaşık yüzde 10'unu pamuğa ayırıyoruz. Üreticimize veriyoruz, ayrıca 62 lira dekarda mazot desteği, 8 lira gübre desteği dekarda biraz önce de söylediğim gibi fark ödemesi desteğini arttırarak 1,10 lira kilogramda vermeye başladık. Ayrıca organik veya organomineral gübre desteği kullananlar için de yani gübresini farklı kullananlar içinde bir 20 lira daha dekarda fazladan bir desteğimiz var. Organik tarım desteği ise yine bireyselde 40, üretici grubunda da 20 lira daha fazla bir desteğimiz var."

Üretici Bünyamin Ortatepe de her zaman daha iyiye gidilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Hasat etkinliğine, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy da katıldı.

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