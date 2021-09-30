Deniz manzaralı otelini yurt ihtiyacı olan öğrencilere açtı

İş adamı Gökay Budak, İzmir'in Foça ilçesindeki deniz manzaralı otelini barınma ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine ücretsiz açtı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Budak, 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen deprem sonrası afetzedeleri bir süre Foça ilçesindeki otelinde misafir etti.

Yaz aylarında Muğla'daki yangından evleri etkilenen vatandaşlardan bazılarını otelinde ağırlayan Budak, şimdi de yurt ihtiyacı olan üniversite öğrencilerini, herhangi bir ücret talep etmeksizin 3 yıldızlı denize sıfır oteline davet etti.

Budak, AA muhabirine, otelin işletmesini geçen yıl aldıklarını söyledi.

İzmir depremi sonrası kapılarını depremzedelere açtıklarını belirten Budak, "Otelimde 51 oda var. 30 odam boşken insanların sokakta kaldığını görüp harekete geçmemek olmazdı. İçimize de sinmedi. Yangında da aynı şekilde evini kaybeden vatandaşların yüreklerine bir nebze olsun su serpmek istedik." diye konuştu.

Son olarak öğrencilere yönelik girişimde bulunduklarını ifade eden Budak kendisinin de 2 çocuğu olduğunu dile getirdi.

Öğrencileri de çocukları gibi gördüğünü vurgulayan Budak, "Her işi devletten beklememek lazım. Kiminin oteli, kiminin yurdu var. Bu yaptığımız bizim sadece örnek teşkil etmesi amacıyla hayata geçti." diye konuştu.

"Şu ana kadar 5 arkadaşımızın isteklerini karşıladık"

Yurt sıkıntısı çekilen illerde imkanı olan otellerin de böyle bir faaliyete imza atabileceğini dile getiren Budak şunları kaydetti:

"İlk olarak sosyal medya hesaplarımdan bu duyuruyu yaptım. Telefonla ulaşan çok oldu. Bizim otelimiz Yeni Foça'da. Ege ve Dokuz Eylül Üniversitelerinin Aliağa ve Foça'da bölümleri var. Ayrıca Bakırçay Üniversitesi Menemen'de, otelimize de yakın mesafede sayılır. Şu ana kadar 5 arkadaşımızın isteklerini karşıladık. Bunu çoğaltabiliriz. Gelecekler, yiyecekler içecekler, kalkacaklar. Her şeylerin karşılayacak şekilde yardımcı olmaya çalışacağız."

Diğer illerde de meslektaşlarından aynı davranışı beklediğini belirten Budak, "Sektörün içinde olduğum için söylüyorum; hiçbir maliyeti yok, bize hiçbir zararı yok. İmkanı olan her otel 5 oda açsa bir sıkıntımız kalmaz. Otelimin 10 odasını öğrencilere açabilirim. Şartlar zorlanırsa da 51 odanın 51'ini de açarım. Reklam yapmak derdinde değilim, sadece örnek olmak istiyorum. Bizden görüp de bir otel kapılarını öğrencilere açarsa çok mutlu oluruz." diye konuştu.