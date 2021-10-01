Deniz taksi ücretleri dudak uçuklattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında gündem deniz taksi ücretleri teklifiydi. Açılışı 100 lira ile yapacak olan deniz taksilerin ücret tarifesine Mehmet Tevfik Göksu tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında deniz taksi ücretlerinin belirlenmesi teklifi konuşuldu. Toplum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün sunduğu teklifte, Şehir Hatları için açılış ve ilk mil için 100 lira, 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira istendi. Mavi Marmara, Turyol ve YUPİ Deniz Taksi'nin işleteceği taksiler de bu ücret tarifesini kullanacak. Teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.

TEVFİK GÖKSU'DAN TEPKİ

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, deniz taksi ücretlerine sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Üsküdar'dan Eminönü'ne Marmaray'la geçmek 4,03 TL, Avrasya Tüneli'nden arabanızla geçmek 46 TL, CHP'li İBB'nin deniz taksisiyle geçmek 250 TL. Takdir sizin" ifadelerini kullandı.