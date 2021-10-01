Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 5000 uzman erbaş alacak

Başvurular 1 ila 10 ekim arası yapılacak

Jandarma Genel Komutanlığından:

SÖZLEŞMELİ JANDARMA UZMAN ERBAŞ TEMİN EDİLECEKTİR

1. GENEL BİLGİLER:

Jandarma Genel Komutanlığına 3.901'i jandarma, 804'ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12'si at bakıcısı, 23'ü bot serdümeni ve 10'u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli jandarma uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.

Başvurular, 01-10 Ekim 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar .jandarma.gov.tr,www.jsga.edu.tr ve kamuilan.ailevecalisma.gov.tr (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı) internet sitelerinde yayımlanacak olan ''2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş Temini'' kılavuzunda belirtilmiştir.

Jandarma Genel Komutanlığı ilanı detayları için tıklayınız