FETÖ, Zaman gazetesi abonelerini de fişlemiş

Kapatılan Zaman gazetesine kayyum olarak atanan Sezai Şengönül, "Grift İn" adlı kitabında örgüt mensupları tarafından tutulan raporlarda; ilgili firmaların isimleri, cep telefonu numaraları ile adreslerinin yanı sıra "aboneliği kabul etmeme" gerekçelerinin açık bir şekilde yazıldığını anlattı.

Bazı firmaların yanında "A firmasının çekinceleri var. Yeniden ziyaret edilecek" gibi bir not düşülürken, bazılarına da "XYZ şirketinde sıkıntı yok" yazıldığı görüldü.

Muhammed Uzun