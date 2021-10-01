Geçinemeyen memurların tayini karaborsada

Kiralardaki fahiş artış ve yüksek enflasyon karşısında eriyen ücretler nedeniyle geçim sıkıntısına düşen memur, "becayiş" yoluyla büyük şehirlerden Anadolu kentlerine tayin olmak için "hava parası" ödüyor. İnternet siteleri ve sosyal medyaya ilan veren memurlar "karşılıklı yer değişimi" yapabilecekleri kadro arıyor. İlanların büyük bölümü İstanbul'dan ayrılmak isteyenlerce veriliyor. Değişim karşılığı talep edilen ya da ödemeye razı olunan hava parası, "maddi destek" ya da "hediye" ifadeleri ile şifreleniyor. Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, İstanbul ile Anadolu kentleri arasındaki becayiş işleminde karşı tarafa ödenen hava parasının 30 bin TL'ye kadar yükseldiğini söylüyor.

657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nda "karşılıklı olarak yer değiştirme" şeklinde tanımlanan becayiş işlemine ilişkin mevzuat, "aynı kurumun başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurlarının karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilmelerine" olanak tanıyor. Bu isteğin yerine getirilmesi için "atamaya yetkili amirlerce uygun bulunması" gerekiyor. Fakat son dönemde geçim sıkıntısı nedeniyle İstanbul ile Anadolu kentleri arasında sayısı artan becayiş işlemlerinde hava parası ödendiği iddia ediliyor. İddiaya göre, örneğin İstanbul'dan herhangi bir Anadolu kentine gitmek isteyen memur; kurum, kadro ve tayin olmak istediği kent bilgilerini ekleyerek internette ilan veriyor.

İlanda, "mali destek" ya da "hediye" ifadeleri ile bu işlem karşılığında karşılıklı olarak yer değiştireceği memura hava parası ödeyeceğini de "şifreli" şekilde belirtiyor. Şartları uyan ve becayişe istekli olan memur, ilan veren tarafa telefon ya da e-posta yoluyla ulaşarak hava parası pazarlığı yapıyor. Anlaşma sağlanması durumunda karşılıklı dilekçeler veriliyor. Ödemeler ise anlaşma şartlarına göre, işlem öncesi ya da sonrası gerçekleştiriliyor. Tersi senaryoda ise Anadolu kentlerindeki memurların verdiği ilanlara, İstanbul ve diğer büyük şehirlerdeki istekli memurlar ulaşıp alacakları hava parası için pazarlık yapıyor.