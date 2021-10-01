Şehidin kızı Cumhuriyet Savcısı oldu

Isparta'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erol Soyer'in kızı Merve Soyer, Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra hayalini gerçekleştirerek, İzmir Bayraklı Adliyesi'ne Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Merve'nin annesi Seher Soyer, "Kızım babasını fotoğraflardan tanıyor. En büyük hayali babasının son görev yaptığı yerde görev yapmaktı. İlk ataması orası olmadı ama inşallah ilerleyen yıllarda orada görev yapar" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 1993 yılında Jandarma Uzman Çavuş olarak göreve başlayan Erol Soyer, 1994 yılında Seher Soyer ile evlendi. Evlendiği sırada Uşak'ta görev yapan Erol Soyer, İzmir Foça'daki komando eğitiminin ardından Muş'un Hasköy ilçesine tayin oldu. Eşini hamile olduğu için Isparta'da bırakarak görev yerine giden Soyer, göreve başladıktan 10 gün sonra eşinin doğumu için izin aldı. Ancak izin aldıktan sonra 26 Temmuz 1995 tarihinde Isparta'ya gitmek için hazırlandığı sırada hain teröristlerin gece saatlerinde Kovuktaş köyüne saldırdığı ihbarını alan Soyer, bölgeye gitti. Soyer, köyde PKK'lı hain teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu.