Oğuzhan Asiltürk aşı yaptırmış mıydı? Bakan cevapladı

Oğuzhan Asiltürk bugün Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vefat eden Oğuzhan Asiltürk için Ankara Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu. Koca şunları söyledi:

"İnançlı ve samimi biriydi. Bugün sabah 9 sıralarında, koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanılarıyla takip ediliyordu. Sabah 9'da kardiyak arrest sonrası yaşamını yitirdi."

Basın mensuplarından gelen sorulara yanıt veren Bakan Koca 'Oğuzhan Asiltürk aşı olmuş muydu' sorusuna şöyle yanıt verdi.

"Daha bu konu ve genel bir takım bilgilerin hasta yakınlarının rızası olmadan söylemeden doğru olmadığı kanaatindeyim