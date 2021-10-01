İmam Hatipli öğrenciler piyasanın en hızlı dronlarından birini yaptı

17'si aktif adliye çalışanı 21 FETÖ şüphelisine gözaltı

17'si aktif adliye çalışanı 21 FETÖ şüphelisine gözaltı
Yargıtay'dan 'alkollü sürücü' kararı: Verilen ceza az

Yargıtay'dan 'alkollü sürücü' kararı: Verilen ceza az
Oğuzhan Asiltürk aşı yaptırmış mıydı? Bakan cevapladı

Oğuzhan Asiltürk aşı yaptırmış mıydı? Bakan cevapladı
Şehidin kızı Cumhuriyet Savcısı oldu

Şehidin kızı Cumhuriyet Savcısı oldu
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti
Tapu Dairesine rüşvet operasyonu: 87 gözaltı

Tapu Dairesine rüşvet operasyonu: 87 gözaltı
Kaymakam tarafından kovulan öğretmene Bakan Özer'den destek

Kaymakam tarafından kovulan öğretmene Bakan Özer'den destek
Geçinemeyen memurların tayini karaborsada

Geçinemeyen memurların tayini karaborsada
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 5000 uzman erbaş alacak

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 5000 uzman erbaş alacak

TBMM bugün açılıyor, gündemde 4 kritik başlık var

TBMM bugün açılıyor, gündemde 4 kritik başlık var
Kültür Bakanlığı'ndan personele PCR testi şartı

Kültür Bakanlığı'ndan personele PCR testi şartı
Sanayi ve elektrik üretimi amaçlı doğal gaza yüzde 15 zam

Sanayi ve elektrik üretimi amaçlı doğal gaza yüzde 15 zam
Öğrencilerin eğitim açığını gönüllü öğretmenler telafi ediyor

Öğrencilerin eğitim açığını gönüllü öğretmenler telafi ediyor
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 16 oldu

İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 16 oldu

Elektriğe zam gelecek mi? EPDK açıklama yaptı!

Elektriğe zam gelecek mi? EPDK açıklama yaptı!
'15 bin yeni öğretmenimizi ikinci döneme yetiştireceğiz'

'15 bin yeni öğretmenimizi ikinci döneme yetiştireceğiz'
1 kuruşluk banka borcu başına bela oldu

1 kuruşluk banka borcu başına bela oldu
Sayıştay, üniversitenin atamalarda yaptığı usulsüzlükleri üç başlıkta sıraladı

Sayıştay, üniversitenin atamalarda yaptığı usulsüzlükleri üç başlıkta sıraladı
Okulun tadilat giderlerinin fazla ödendiği iddiasına yalanlama

Okulun tadilat giderlerinin fazla ödendiği iddiasına yalanlama

AK Parti'den internet gazeteciliği açıklaması

AK Parti'den internet gazeteciliği açıklaması
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
MGK toplantısı sona erdi... İşte alınan kararlar

MGK toplantısı sona erdi... İşte alınan kararlar
Evinde bıçakla yaralanarak vefat eden polisin eşi tutuklandı

Evinde bıçakla yaralanarak vefat eden polisin eşi tutuklandı
Valilik açıklama yaptı: Kaymakamın öğretmene davranışı bizi de üzdü

Valilik açıklama yaptı: Kaymakamın öğretmene davranışı bizi de üzdü

LPG'ye büyük zam! Litresi 6 liraya dayandı

LPG'ye büyük zam! Litresi 6 liraya dayandı
'Millet dünyayı yiyor biz 5 kişiyi işe almışız çok mu?' diyen Başkan alımı iptal etti

'Millet dünyayı yiyor biz 5 kişiyi işe almışız çok mu?' diyen Başkan alımı iptal etti
Meclis 2,5 aylık tatilin ardından yarın açılıyor

Meclis 2,5 aylık tatilin ardından yarın açılıyor
MB: Enflasyonun oynak bir seyir izlemesi bekleniyor

MB: Enflasyonun oynak bir seyir izlemesi bekleniyor
Dili boğazına kaçan öğrenciyi, öğretmenin müdahalesi kurtardı

Dili boğazına kaçan öğrenciyi, öğretmenin müdahalesi kurtardı
Ana sayfaHaberler Teknoloji

İmam Hatipli öğrenciler piyasanın en hızlı dronlarından birini yaptı

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri bilgisayar komutlarıyla da çalışabilen ve saatte 130 kilometre hız yapan dronlarıyla TEKNOFEST'te birinci oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ekim 2021 11:17
Yazdır
İmam Hatipli öğrenciler piyasanın en hızlı dronlarından birini yaptı

- Saatte 130 kilometre hızla piyasanın en hızlıları arasında olan, aynı zamanda bilgisayardan girilen komutlarla da çalışabilen dronla katıldıkları TEKNOFEST'te, "Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Döner Kanat" kategorisinde birinci olan İstanbul Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı (KİTT) üyeleri, ileride savunma sanayiinde görev almak istiyor.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı (KİTT), 2018 yılında kuruldu. Danışman hocaları Zafer Karagöz yönetiminde çalışan ve 20 öğrenciden oluşan KİTT takımı üyeleri, bugüne kadar çeşitli araçlar geliştirerek katıldıkları yarışmalarda önemli başarılar elde etti.

Estonya'da düzenlenen uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil eden ve dünya birincisi olan takım, geçen yıl liseler arası insansız hava araçları yarışmasına katılarak TEKNOFEST'te finale çıktı.

KİTT Alaca Doğan Kulübü, bu yıl toplam ağırlığı 1 kilo civarında, iki motor arası uzunluğu 35 santimetre olan bir drone geliştirdi. 4 kilogram taşıma kapasitesine sahip drone, manuel kullanıldığında 130 km/s, otonom kullanımda ise 86 km/s hızına çıkabilmekte.

- "Dronumuz çok hızlı"

KİTT Alaca Doğan Kulübü kaptanı Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Alperen Özalp, hızı dolayısıyla yarışmada birincilik elde ettikleri drone çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Özalp, birinci oldukları yarışmada hafifliğin çok önemli olduğunu ve o yüzden çok düşük ağırlıkta bir pil kullandıklarını söyledi.

Hızlı bir drone geliştirdiklerine vurgu yapan Özalp, "Dronumuz çok hızlı. Saniyede 35 metreye çıkabiliyor. Otonomda bu biraz daha yavaşlayarak 24 metre oluyor. Bu hızlar oldukça fazla. Piyasadaki dronlardan hemen hemen hepsinden çok daha hızlı uçuyor. Otonom uçanların en hızlılardan diyebiliriz. Saatte yaklaşık 130 kilometreye tekabül ediyor. Maliyeti yaklaşık 8 bin lira. Fakat biz özel bir GPS sistemi kullanıyoruz. Bu GPS sistemiyle toplamda 16 bin liraya mal oldu." diye konuştu.

Özalp, bu maliyetin bir kısmını okullarının karşıladığını, kalanı ise sponsorlardan sağladıklarını dile getirdi.

-"Üç gün boyunca hiç uyumadık"

Özalp, dronu uzun uğraşlar sonucu geliştirdiklerini anlatarak, "Bu tür dronları geliştirmek çok kolay olmuyor. Bunun için çok çalışmak gerekiyor, emek gerekiyor. En başında da uykuyu unutuyoruz. Zaten yaz tatilimiz olmuyor. Üç ay boyunca çalışıyoruz, geceli gündüzlü. Sabah gelip akşam çıkıyoruz kulüpten. Aynı zamanda bizim kritik süreçlerimiz var. Raporun gönderildiği, uçuş kayıt videosunun gönderildiği bir yarışma öncesindeki süreç. Bu süreçlerde bazen olmadık aksilikler çıkabiliyor. Yarışmada kontrol kartımız yanmış sayılabilecek bir seviyeye geldi ve üç gün boyunca hiç uyumadık. Fakat pes etmedik. Takım halinde çalıştık. Şu an buradayız ve birinciyiz." ifadelerini kullandı.

Gelecekteki hedeflerinden bahseden Özalp, şöyle devam etti:

"Daha detaylı, daha zor yarışmalarda derece aldıktan sonra ileride hepimiz savunma sanayi sektöründe, kritik teknolojide çalışan birer mühendis olmak istiyoruz. Bizim örnek aldığımız kişiler var. En başta Selçuk Bayraktar ve okulumuz mezunu TEİ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, örnek aldığımız kişiler. Elbette dronlar her yerde kullanılabilir. Yarışmada simüle ettiğimiz görev aslında bir yerde mahsur kalmış insana 330 mililitrelik su şişesi göndermekti. Bunu kazasız bir şekilde otonom olarak gönderdik. Ayrıca biliyorsunuz 2016 yılında meskun mahal olayları olmuştu. Orada çok dar alanda askerlerimiz çatışmıştı. Dronumuzun dört kilo yük taşıma kapasitesi var. Altına 4 kiloluk bir mühimmatla birlikte kamikaze drone olarak kullanılabilir. Ayrıca dronumuz benzerlerine göre çok küçük ve hızlı olduğu için hasar alma, vurulma olasılığı çok düşük."

Özalp, başta öğretmeleri ve okul yöneticileri olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

KAPAT [X]

-"Kumanda olmadan da çalışıyor"

Projede otonom sistem sorumlusu olarak görev alan Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Muhammed Emre Kocaman, dronun hem kumanda ile hem de bilgisayardan girilen komutlarla çalıştığını anlattı.

Diğer benzer araçlardan farklı olarak kendi dronlarının kumanda kontrolü olmadan da çalışabildiğine vurgu yapan Kocaman, "Kumanda olmadan da çalışıyor. Hiçbir şekilde bir kullanıcısı yok. Uçuş öncesinde benim ayarladığım şekilde uçuyor. Gerekli hız parametrelerini, yükseklik parametrelerini ve yatış açılarını ayarlıyorum. Sonrasında hepsi kendi içerisindeki uçuş kontrol kartı GPS denemesi modülleriyle çalışıyor. Bu sistemi internetten İngilizce kaynaklardan öğrendim. Türkçe kaynak maalesef çok az, hatta yok denilebilecek kadar az." diye konuştu.

Kocaman, ileride mühendis olmak istediğini belirterek, bu tür projelerde görev almayı hedeflediğini dile getirdi.

#Alaca Doğan# drone# Kadıköy İmam Hatip# Kitt# TEKNOFEST

Bu Habere Tepkiniz

Ders karşılığını doldurmayan öğretmene, diğerlerinin dersleri verilebilir mi?

Ders karşılığını doldurmayan öğretmene, diğerlerinin dersleri verilebilir mi?

Bazı okullarda dışardan getirilen öğretmenlere, okul öğretmenin ders yükü verilmekte ve okulun öğretmeninin zorunlu ek dersi kısıtlanmaktadır. Bu uygulama doğru değildir.
KPSS adayının 'ilginç itirazı' mahkemede kabul görmedi

KPSS adayının 'ilginç itirazı' mahkemede kabul görmedi

Danıştay 12. Dairesi, 2020 yılı KPSS'ye giren davacı tarafından, kendisine ait olmayan başka bir kitapçığın cevap anahtarı kullanıldığı ve bu nedenle puanının düşük hesaplandığı iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddeden yerel mahkeme kararını onadı
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB, 5 bin 872 destek personelini ne zaman alacak?

MEB, 5 bin 872 destek personelini ne zaman alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ay yaptığı açıklamada, MEB'in 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alımı yapacağını belirtmişti. Ancak aradan geçen 1 aylık süreye rağmen hiçbir açıklama yapılmamıştır. Adaylar, alımın ne zaman yapılacağı konusunda bir açıklama yapılmasını talep etmektedir.
Üniversitelerde idari uzman yardımcılıkları düşünülmeli!

Üniversitelerde idari uzman yardımcılıkları düşünülmeli!

Yükseköğretim kurumlarının her geçen gün büyüyen yapısı idari birimlerde kariyer sınıfı uzman personel istihdamına ihtiyaç olduğunu gösteriyor!
Memuriyete geçen uzman çavuşların ek göstergelerine dair cumhurbaşkanlığı görüşü

Memuriyete geçen uzman çavuşların ek göstergelerine dair cumhurbaşkanlığı görüşü

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, uzman erbaşların kendi istekleriyle görevlerinden ayrıldıktan sonra başka kamu kurumlarına geçiş yapmaları halinde ek gösterge düzenlemesinden yararlanmalarının mümkün olmadığına yönelik görüş verdi.
Sayıştay Üniversitedeki adrese teslim atamaları eleştirdi

Sayıştay Üniversitedeki adrese teslim atamaları eleştirdi

Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporlarında, Ordu Üniversitesi'nde 2020 yılında açılan ilanlara 61 kadro için birer kişinin başvuru yaptığı belirtilerek yapılan atamalar eleştirildi. 5 nolu bulguda Öğretim Üyesi Kadrolarına Objektif Kriterlere Aykırı Atama Yapılması eleştirildi.
Memura yapılacak yemek yardımında çerçeveyi Sayıştay çizdi!

Memura yapılacak yemek yardımında çerçeveyi Sayıştay çizdi!

Sayıştay uyardı: Memura ücretsiz ve limitin üstünde yemek hizmeti verilemez
Yüzlerce polise uygulamalı alan eğitimi yaptırılacak

Yüzlerce polise uygulamalı alan eğitimi yaptırılacak

İl Emniyet Müdürlükleri, son dönem Pomem mezunlarına Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş emirli uygulamalı alan eğitimi verecek.
DYK görevini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretmen ceza alır mı?

DYK görevini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretmen ceza alır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre DYK kursu kapsamındaki görev zorunlu bir ek ders görevi değildir. Ancak mazeretsiz olarak verilen görevi yerine getirmeyen öğretmene de 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanabilir.
Mezun olmayanlar başvuramayacak. Pedagojik formasyon sürecinde neler değişti?

Mezun olmayanlar başvuramayacak. Pedagojik formasyon sürecinde neler değişti?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından pedagojik formasyonda önemli değişiklikler yapıldı. Halihazırda üniversite eğitimine devam eden öğrenciler pedagojik formasyon sertifika programına başvuruda bulunamayacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiye eri alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiye eri alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 5000 uzman erbaş alacak

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 5000 uzman erbaş alacak

Jandarma Genel Komutanlığına 3.901'i jandarma, 804'ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12'si at bakıcısı, 23'ü bot serdümeni ve 10'u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli jandarma uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.
TMSF, 7 Fon uzman yardımcısı alacak

TMSF, 7 Fon uzman yardımcısı alacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021
Her yerden çıkıyor: Kafatası ve kemikler görenleri korkuttu

Her yerden çıkıyor: Kafatası ve kemikler görenleri korkuttu

Erzurum?da üzerinde herhangi bir arkeolojik kazı çalışması yapılmayan Değirmenler Höyüğü'nün tahribata uğraması sonucu insanlara ait kafatasları ve kemikler meydana çıktı.