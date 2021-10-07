Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar

Bakan Özer, iki doz aşı olan öğretmenlerin oranını açıkladı
Bakan Özer, iki doz aşı olan öğretmenlerin oranını açıkladı
'Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş' haberine yalanlama
'Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş' haberine yalanlama
Suriye'den Samsun'a şehit ateşi düştü
Suriye'den Samsun'a şehit ateşi düştü
Koronayı atlatanlar en çok bu şikayetlerle hastaneye başvuruyor
Koronayı atlatanlar en çok bu şikayetlerle hastaneye başvuruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
Ev kiralamada 'açık arttırma' usulünü de gördük
Ev kiralamada 'açık arttırma' usulünü de gördük
Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'emekli maaşı' kararı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'emekli maaşı' kararı
Merkez Bankası Başkanı'ndan 'enflasyon' açıklaması
Merkez Bankası Başkanı'ndan 'enflasyon' açıklaması
Aile, ilkokulda tokat atan öğretmenden şikayetçi oldu
Aile, ilkokulda tokat atan öğretmenden şikayetçi oldu
Hıncal Uluç'tan RTÜK Başkanı'na 'dizi' tepkisi!
Hıncal Uluç'tan RTÜK Başkanı'na 'dizi' tepkisi!
5 Kamu Kurumu toplamda 415 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 415 personel almak için ilana çıktı
Kobani provokasyonunda delil karartan 183 polis ihraç edildi
Kobani provokasyonunda delil karartan 183 polis ihraç edildi
Bakanlık'taki 'yumruk yumruğa kavga' yargıyı böldü!
Bakanlık'taki 'yumruk yumruğa kavga' yargıyı böldü!
Aşısız üniversiteli kayıt donduruyor
Aşısız üniversiteli kayıt donduruyor
Memur ve emeklisinin 3600'ü seçime yetişecek mi?
Memur ve emeklisinin 3600'ü seçime yetişecek mi?
Bakanlık çöp kutularına savaş açtı! Odalardan kalkıyor
Bakanlık çöp kutularına savaş açtı! Odalardan kalkıyor
Paris Anlaşması yürürlüğe girdi!
Paris Anlaşması yürürlüğe girdi!
Bir tıbbi sekreter 2 bin kişiyi aşı olmaya ikna etti
Bir tıbbi sekreter 2 bin kişiyi aşı olmaya ikna etti
Paris Anlaşması kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Paris Anlaşması kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Ali Yalçın: Sendikasız adam sendikanın kıymetini anlayacak
Ali Yalçın: Sendikasız adam sendikanın kıymetini anlayacak
Öğrencilerin üniformasız okula alınmadığı iddiasına inceleme
Öğrencilerin üniformasız okula alınmadığı iddiasına inceleme
359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Bakan Koca: Biontech'te 3. doza gerek yok
Bakan Koca: Biontech'te 3. doza gerek yok
Vaka sayısı 30 binin üzerine yükseldi
Vaka sayısı 30 binin üzerine yükseldi
Vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Doktor anne kız koronaya karşı omuz omuza çalışıyor
Doktor anne kız koronaya karşı omuz omuza çalışıyor
50 öğrenci yemekten zehirlendi, Üniversite açıklama yaptı
50 öğrenci yemekten zehirlendi, Üniversite açıklama yaptı
Benzin ve motorine zam mı geliyor?
Benzin ve motorine zam mı geliyor?
Valilikten 'kağıt toplayıcılarına operasyon' açıklaması
Valilikten 'kağıt toplayıcılarına operasyon' açıklaması
David Keynes: FETÖ 2013-2014'de bylock'u kapalı devre kullandı
David Keynes: FETÖ 2013-2014'de bylock'u kapalı devre kullandı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar

Danıştay, İçişleri Bakanlığınca açılan görevde yükselme sınavında bağlı kuruluş olan Jandarma Genel Komutanlığında geçen hizmet süresinin dikkate alınmamasına ilişkin işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 07 Ekim 2021 14:04
Yazdır
Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar

Olayda, davacının Zonguldak Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünde VHKİ olarak görev yapan davacının, şef kadrosu için açılan görevde yükselme sınavına girmek amacıyla yaptığı başvuru reddedilmiştir.

Gerekçe ise, hizmet süresinin yetersiz olduğudur.

Davacı ise, Jandarma Genel Komutanlığında geçen hizmet süresinin de sayılması gerektiğini iddia ederek dava açmıştır.

Davacı, kurumların atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesi hükümlerine göre değerlendirilerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen sürelerini dikkate alarak belirleyeceğinin düzenlendiğini ileri sürmüştür.

İlk derece mahkemesi işlemi iptal etmiştir.

Danıştay bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2020/2399

Karar No: 2021/432

TEMYİZ EDEN (DAVALI): ... Valiliği

VEKİLİ: Av....

KARŞI TARAF (DAVACI): ...

KAPAT [X]

İSTEMİN KONUSU: ... İdare Mahkemesince verilen... günlü, E: ...; K: ... sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava, Zonguldak Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ) olarak görev yapan davacının, şef kadrosu için açılan görevde yükselme sınavına girmek amacıyla yaptığı başvurunun reddine ilişkin Sakarya Valiliğinin ... günlü, ... sayılı işlemi ile bu işlemin eki olan Sakarya Valiliği İl Sınav Kurulunun... günlü, ... sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

Danıştay İkinci Dairesinin 19/02/2020 günlü, E:2016/9863, K:2020/974 sayılı bozma kararına uyularak ... İdare Mahkemesince verilen temyize konu karar ile; 01/12/2008 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı emrinde göreve başlayan, şef kadrosu için görevde yükselme sınavına başvuran ve 18/05/2015 tarihine kadar VHKİ olarak görev yapan davacının, bu hizmetleri ile İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik'in 7. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinde aranan iki yıllık hizmet süresini tamamlamış olduğu dikkate alındığında, İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvurusunun, davalı idarece, hizmet süresi ile ilgili olarak değerlendirme yapılarak, son başvuru tarihi itibariyle, Bakanlık taşra teşkilatında iki yıldan az fiili hizmeti bulunduğundan, Yönetmelik'teki anılan şartı taşımadığı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından; şef kadrosuna atanabilmek için, son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında VHKİ kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak gerektiği, davacının ise, sınava son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık taşra teşkilatında iki yıldan az fiili hizmeti bulunduğu; (mülga) Devlet Personel Başkanlığının 23/06/2015 günlü, 4282 sayılı görüş yazısında Jandarma Genel Komutanlığının kendi özel görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinin bulunduğunun, davacının Bakanlık bağlı kuruluşu olan Jandarma Genel Komutanlığı emrinde geçen hizmet süresinin İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki çalışma süresinden sayılmasının mümkün bulunmadığının belirtildiği; davacının, özel bütçeli Jandarma Genel Komutanlığı emrindeki hizmet süresinin neden İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında geçen süre ile birleştirildiği hususunun Mahkeme kararında gerekçelendirilmediği ileri sürülerek, İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Davacı tarafından; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'in 6. maddesinde kurumların atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesi hükümlerine göre değerlendirilerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen sürelerini dikkate alarak belirleyeceğinin düzenlendiği; davacının genel bütçeye dahil Jandarma Genel Komutanlığı emrinde 5,5 yıl görev yaptığı ve 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesinde düzenlenen derece yükselmesi için gereken şartları taşıdığı; aynı konuda açılan birçok davada dava konusu edilen işlemlerin iptaline karar verildiği yolunda cevap verilmiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği düşünüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/03/2021 tarihinde, oybirliğiyle karar verildi.

#görevde yükselme# hizmet süresi

Bu Habere Tepkiniz

Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar
Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar
Danıştay, İçişleri Bakanlığınca açılan görevde yükselme sınavında bağlı kuruluş olan Jandarma Genel Komutanlığında geçen hizmet süresinin dikkate alınmamasına ilişkin işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?
Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?
Sözleşmeli bilişim personelinden gerekli koşulları taşıyanlara aile yardımı ödenmesi gerektiğini, ancak bu personelin sosyal güvenlik bakımından 4/a'lı olması sebebiyle yeşil pasaport alamayacağını değerlendirmekteyiz.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Kamu konutlarındaki işgaliye bedelinde İDDK son noktayı koydu
Kamu konutlarındaki işgaliye bedelinde İDDK son noktayı koydu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, işgaliye bedeli alınamayacağına dair Danıştay dairelerinin kararlarını onadı.
CTE görevde yükselme yazılı sınav sonuçları belli oldu
CTE görevde yükselme yazılı sınav sonuçları belli oldu
Ceza ve Tevkfevleri Genel Müdürlüğü, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçları açıklandı.
358 öğrenci, lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek
358 öğrenci, lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek
YLSY kapsamında 358 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek.
Mühendislik tamamlama tercihleri alınacak
Mühendislik tamamlama tercihleri alınacak
ÖSYM Başkanlığı, 2021 Mühendislik Tamamlama tercihlerinin alınacağını açıkladı.
2021/2 merkezi KPSS yerleştirmesi için süreç başladı
2021/2 merkezi KPSS yerleştirmesi için süreç başladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Ocak ayında yayımladığı duyuruya göre kamu kurumlarının 2021/2 KPSS tercih kılavuzunda yer alacak kadroları bildirme işlemleri 4 Ekim 2021 ila 19 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
3 yıldır bilirkişilik başvurusu alınmıyor
3 yıldır bilirkişilik başvurusu alınmıyor
En son 6-30 Kasım 2018 tarihinde bilirkişilik başvurusu alan Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı yaklaşık 3 yıldır bilirkişi başvurusu yayımlamadı, bilirkişi temel eğitimlerini tamamlayarak bilirkişi sertifikasını alan binlerce aday bu soruyu soruyor; Başvurular ne zaman alınacak?
ALES/3 başvuru kılavuzu yayımladı
ALES/3 başvuru kılavuzu yayımladı
ÖSYM 2021 ALES/3 başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu
100-2000 doktora burs ilanları yayımlanmaya başladı!
100-2000 doktora burs ilanları yayımlanmaya başladı!
Devlet yükseköğretim kurumlarının 100-2000 doktora bursu ilanları yayımlanmaya başladı.
Tarım Kredi Kooperatifleri 49 personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 49 personel alacak
Tarım Kredi Koop.Sakarya ve Kütahya Bölge Birliklerine 49 personel alacak. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2021.
Aynı Anda Gişeye Girmeye Çalışınca Çarpıştılar
Aynı Anda Gişeye Girmeye Çalışınca Çarpıştılar
İzmit’te, TEM yolu gişelerine aynı anda giriş yapmak isteyen 2 sürücünün otomobilleri çarpıştı. Araçların sıkıştığı gişe, bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 47 personel alacak
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 47 personel alacak
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 47 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ekim 2021
Bursasu, satışta zirveye yürüyor
Bursasu, satışta zirveye yürüyor
Bursa merkezde satış rakamını yüzde 75 artıran Bursasu, kentte en çok satılan ilk 3 marka arasına girdi.