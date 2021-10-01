Erdoğan, Asiltürk için taziye mesajı yayımladı

KPSS adayının 'ilginç itirazı' mahkemede kabul görmedi

Danıştay 12. Dairesi, 2020 yılı KPSS'ye giren davacı tarafından, kendisine ait olmayan başka bir kitapçığın cevap anahtarı kullanıldığı ve bu nedenle puanının düşük hesaplandığı iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddeden yerel mahkeme kararını onadı