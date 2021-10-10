Her memur sendikasının işyeri temsilcisine '4 saat izin' verilemez

Olayda, Davacı sendikanın İstanbul 2 No'lu Şubesi tarafından, iş yeri temsilcisi sayılması nedeniyle, anılan kişilere haftada 2 saat izin hakkı kullandırılması istemiyle yapılan başvurusu reddedilmiştir.

İlk derece mahkemesi aşağıdaki gerekçe ile davayı reddetmiştir:

En çok üye kaydetmiş sendikanın iş yerine sendika temsilcisi seçebileceği, seçilen sendika temsilcilerine bu görevi yerine getirmesi amacıyla haftada 4 saat izin verilebilir.

Davacı sendika ise en çok üye kaydetmiş sendika değildir. Davacı sendikanın seçtiği kişilere yönetim ve hizmetin işleyişini engellemeyecek biçimde çalışma saatleri içinde ve dışında, görevlerini yapabilmesi için imkanlar ölçüsünde kolaylıklar sağlanır.

İş yeri sendika temsilcilerine ayrı bir düzenleme ile tanınmış bulunan izin hakkından davacı sendikanın seçmiş olduğu kişiler yararlanamaz.

T.C.

DANIŞTAY

ONUNCU DAİRE

Esas No: 2019/11603

Karar No: 2021/909

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ... Sendikası

VEKİLİ: Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Vergi Dairesi Başkanlığı

VEKİLİ: Av. ...

İSTEMİN_KONUSU:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K: ... sayılı davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin kararının Danıştay Onuncu Dairesinin 02/07/2018 tarih ve E:2015/69, K:2018/2292 sayılı kararı ile bozulması üzerine bozma kararına uyularak ve işin esasına girilerek yeniden yapılan yargılama sonucunda... İdare Mahkemesince, davanın reddi yolunda verilen... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Davacı sendikanın İstanbul 2 No'lu Şubesi tarafından 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 23. madde hükümleri, bağlı yönetmelik ve sendika tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca, ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...'ın sendikanın iş yeri temsilcisi sayılması nedeniyle, anılan kişilere haftada 2 saat izin hakkı kullandırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının... tarih ve... sayılı işleminin iptali istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesince; davalı idare bünyesinde en çok üye kaydetmiş sendikanın... Sen (... ) olduğu ve bu sendikanın iş yerine sendika temsilcisi seçebileceği, seçilen sendika temsilcilerine bu görevi yerine getirmesi amacıyla 4688 sayılı Kanun'un emredici düzenlemesi gereği haftada 4 saat izin verilebileceği;

Davacı sendikanın ise en çok üye kaydetmiş sendika dışında faaliyette bulunduğu, davacı sendikanın talebinin 4688 sayılı Kanun'un 23. maddesi kapsamında "koordinasyon görevini yürütmek üzere" seçilen iş yeri temsilcisi statüsündeki kişilere yönelik olabileceği ve Kanun'un 23. maddesinin son fıkrası kapsamında kamu işvereni tarafından, seçilen bu kişilere, yönetim ve hizmetin işleyişini engellemeyecek biçimde çalışma saatleri içinde ve dışında, görevlerini yapabilmesi için imkanlar ölçüsünde kolaylıklar sağlanacağı;

Yukarıdaki açıklamalar ve Kanun hükümleri dikkate alındığında iş yeri sendika temsilcilerine ayrı bir düzenleme ile tanınmış bulunan izin hakkından davacı sendikanın seçmiş olduğu kişilerin yararlanamayacağı, idarece tesis edilen işlemde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ_EDENİN_İDDİALARI:

Davacı tarafından, 4688 sayılı Kanun uyarınca sendika iş yeri temsilcilerinin de haftalık izin kullanması gerektiği, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı idare tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usül ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararının ONANMASINA,

3. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/03/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

4688 SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDESİ ŞU ŞEKİLDEDİR

Madde 23 - (Değişik madde: 04.04.2012 - 6289 S.K/Madde 16)

İşyerlerinde 30 uncu madde uyarınca yapılan tespite göre kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika, işyeri sendika temsilcisi seçmeye yetkilidir. İşyerindeki kamu görevlisi sayısı 200'e kadar ise bir, 201-600 arasında ise en çok iki, 601-1000 arasında ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en çok dört, 2000'den fazla ise en çok beş işyeri sendika temsilcisi seçilebilir. Bu temsilcilerden biri ilgili sendika tarafından baştemsilci olarak görevlendirilebilir.

İşyeri sendika temsilcileri, işyerlerinde kamu görevlilerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve kamu görevlileri ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla işyerinden seçilir. İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini işyerinde, haftada dört saat olmak üzere yerine getirirler ve bu sürede izinli sayılırlar.

Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendikanın dışında faaliyette bulunan sendikalar da, bu Kanun kapsamına giren sendikal faaliyetlerin yürütülmesi açısından koordinasyon görevini yürütmek üzere o işyerinden sendika işyeri temsilcisi belirleyebilirler.

Kamu işvereni, yönetim ve hizmetin işleyişini engellemeyecek biçimde sendika temsilcilerine çalışma saatleri içinde ve dışında görevlerini yapabilmeleri için imkanlar ölçüsünde kolaylıklar sağlar.