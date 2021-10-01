SGK'dan yürürlükten kaldırılan tebliğler için açıklama

SGK'dan Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Duyuru

Kurumumuz uygulamalarında ikincil mevzuatın sadeleştirilmesi kapsamında 18.08.2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmi Gazete'de "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

Buna göre 30.09.2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğler ile "İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ve "Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu Tebliğlerde yer alan hükümler; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, 2016/21 ve 2017/26 sayılı Genelgelere taşındığından mevzuat ve uygulama açısından bir değişiklik bulunmamakta olup, çalışılmadığına dair bildirim uygulamasına da devam edilmektedir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Memurlar.net'in Notu: Bu açıklamada "5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ"le ilgili bir açıklama yer almamaktadır. Memurlar.net'in konuyla ilgili değerlendirmesi için tıklayınız.