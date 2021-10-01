'Uzlaşmayla hazırlanacak yeni Anayasa en güzel 2023 hediyesi olacaktır'

Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Şentop, açılış konuşmasını yaptı.

İşte Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Çıkartılacak kanunların, yürütülecek çalışmaların devletimiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 101. yılını idrak ettiğii yüce Meclisimiz bu yasama döneminde temsil ettiği Türk milletinin önünü açan çalışmalara ev sahipliği yapacaktır. Salgın sürecinde gecesini gündüzüne katan sağlık emekçilerine teşekkür ediyorum. Okul özleminin bitmesi de bizleri memnun etmektedir.

İçinde bulunduğumuz süreç 1. Meclis'in şartlarına benzer şartlar içermektedir. Dış saldırıların şekli değişmiştir, ne var ki sömürgeci zihniyetin emelleri değişmemiştir.

Güçlü iradenin Meclisimizin çalışma içeriğine aksetmesini de ümit etmekteyim. Bu çatı altında hiç kimse ülkemizi daha çok sevme konusunda yarışamaz. Her konuda uzlaşmak mecburiyetinde değiliz.

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Önceki yasama döneminde gece gündüz çalışarak önemli kanunların çıkmasına vesile olduk. Bu yasama döneminde de hayret göstereceğimizi biliyorum.

TBMM, tarihi yürüyüşü boyunca dünyanın en kahraman meclisidir. Her düşman saldırısında ayrılıkları bırakıp bir araya gelir. Buna en son 15 Temmuz darbe girişiminde gördük. Ülkemiz üzerine yapılan planlarda darbeden medet umanların kabul etmesi gereken gerçek darbeler döneminin ülkemiz için artık tamamen kapanmış olduğudur. Türkiye'nin gücü 170 yılı aşkın seçim, 75 yıldır çok partili siyaset hayatı Türkiye'yi farklı ve öncü kılmaktadır.

Değerli milletvekiller, gönül almanın, farklı fikirleri saygıyla karşılamanın farkındadır. Elbette bizler kimliğimizin önemli bir parçasını teşkil eden siyasi partilerin bir parçasıyız. Demokratik rekabetin içinde hareket etmeye ihtimam göstermek elzemdir.

Bizler uluslararası alanda her zaman huzur ve barışı temsil ederiz. Mavi vatanın bir karış suyunda gözü olanları ikaz ederiz, o da olmazsa def ederiz.

Türkiye fikri, Türkiye sınırlarından büyüktür. Mültecilere yardım eli uzatmamız asıl güçlü ve merhametli olanın devletimiz olduğunu göstermiştir. Devletimizin tüm çabası onları kendi ülkelerine kavuşturmaktır. Milletimizin aşılama sürecini aksatmdan yoksul ülkelere devletimiz elini uzatmıştır.

Yeni yasama döneminde eskiyen teknolojik altyapımızı yeniledik. Temennim bu ortamın ihtiyaç duyulan kanunların yapılmasında destek olmasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı için TBMM'ye geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki bakanlarla Genel Kurul Salonuna geçti.

Erdoğan, Genel Kurulda 27. Dönem 5. Yasama Yılı açılış konuşması yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

27. Dönem 5. Yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün hayatını kaybeden önemli siyasi sorumluluklar üstlenmiş ağabeyim kıymetli dost Oğuzhan Asiltürk'e rahmet ailesine başsağlığı diliyorum.

Meclisimiz 2 defa gazilik ünvanı ile müşerref olmuş. Ülkesine ve milletine hizmet yolundan ayrılmamış müstesna bir kurumdur.

Her biri diğerinden yoğun geçen yasama yıllarında gece gündüz çalışarak ülkesine hizmet eden siz değerli milletvekillerinin çabası tarihe takdirle kaydedilmiştir.

TBMM'nin ışıkları yanıyorsa, milletvekillerimiz görevinin başındaysa Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtı yere gelmez.

Bir süre önce gündeme getirdiğimiz ülkemize tarihinde ilk defa doğrudan milli iradenin eliyle yeni bir anayasa kazandırma teklifini Meclisimiz tarafından başarıyla hayata geçirileceğini ümit ediyorum.

Biz seferle mükellef olduğumuz inancıyla bu girişimi başlattık. Karar ve takdir yüce meclisindir. Milli irade ile hazırlanmış bu yeni Anayasa teklifimize destek verecek herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Yeni Anayasa milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır.

Yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan Azerbaycan toprakları ve Karabağ özgürlüğüne kavuştu. Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevincine ortak olduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda Azerbaycanlı kardeşlerimizle yine bir araya geleceğiz.

İşgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi veren bir ülkeye ve ona destek veren Türkiye'ye buram buram nefret kokan tutumları asla unutmayacağız. Biz kardeşliğin, yoldaşlığın, işbirliğinin kadrini kıymetini bilen bir ülkeyiz. Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi korurken Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iki devletli çözüm arayışlarına destek olduk. Batı Trakya'daki Türk ve Müslüman unsurların uluslararası anlaşmalarla sağlanan haklarını korumak için mücadeleye devam edeceğiz.

Herkese gönül kapımızı sonuna kadar açık tutacağız. Nerede bir mazlum bir mağdur varsa hep yanlarında olmaya gayret göstereceğiz ve gösterdik.

Geçtiğimiz günlerde New York4ta açılışını yaptığımız yeni Türk Evi'de konumu ve mimarisi ile sembol olarak yerini almıştır. BM Genel Sekreteri başta olmak üzere çok sayıda misafirin katılımıyla açılışı gerçekleşen Türk Evi tüm dost ve kardeşlerimize hizmet verecektir.

Artık 10. yılını geride bıraktığmız Suriye krizinde uluslararası toplumun mülteci akınının yönetimi konusunda ne kadar aciz olduğunu gördük. Türkiye tek başına 4 milyon mazluma kollarını açarken sınırlarına dayanan bir kaç bin mülteci karşısında paniğe kapılan insanlıktan uzak davranışlar sergileyenler oldu. Bu insanlık dışı tutumun sahipleri ayrıca mültecilerin hakları ile ilgili BM kararlarını da çiğnemektedirler. Akdeniz'in karanlık sularında her yıl kaç bin kişinin umut yolculuğunda hayatını kaybettiğinin istatistiği tutulamıyor. Halbuki sadece bu hususlar bile tek başına vicdanı, ahlakı, insana saygısı olan toplumları ayağa kaldırmaya yeterli olmayıldı.

Bu iki yüzlülüğün benzerini Suriye'deki terör örgütleri konusunda da yaşıyoruz. DEAŞ bahanesiyle bölgeyi altına üstüne getirenler terörle mücadele etmemiştir.