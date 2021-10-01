İBB'de görevli müdürlere İSPARK'ta çift maaş kıyağı

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri yok



İSPARK'ın internet sitesinde 2020 yılı faaliyet raporuna yer verilmediği gibi yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerine de yer verilmediini görüyoruz. Ayrıca bunların belediyedeki diğer görevleri de belirtilmiyor. İmamoğlunun dilinden düşürmediği şeffaflık kavramının içinin boşaltıldıına da maalesef şahit oluyoruz.

İSPARK internet sitesine göre Yönetim Kurulu 17 üyeden oluşuyor: Abbas Yaşar, Recep Korkut, Abdullah Şükrü Metin, Murat Çakır, Kadir Karabulut, Halit Alphan, Kamil Celal Yıldırım, Nazan Başelli, Mehmet Demir, Ali Yılmaz, Ahmet Yılmaz, İmdat Demir, İbrahim Engin Yücel, Selçuk Kurumlu, Nimet Topuz, Nimet Topuz, Süleyman Türkmen, Metin Yüksel ve Hasan Öztürk'ten oluşuyor.

14'ü çifte maaş alıyor



İSPARK yönetim kurulu üyelerinden 14 kişinin halen İBB yönetim kadrolarında görev yapıyor. Yani hem belediyeden hem İSPARK'tan çifte maaş alıyorlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarolu her konuşmasında çift maaş alanları yerden yere vururken İBB'de yaşananlardan haberdar olmaması herhalde tesadüf olmasa gerektir.

Yönetim Kurulu Başkanı Abbas Yaşar ( Teftiş Kurulu Başkanı) Başkan Yardımcısı Recep Korkut (Fen İşleri Daire Başkanı), Halit Alphan (İSKİ Planlama ve Yatırım Daire Başkanı), Kadir Karabulut (İtfaiye Destek Hizmetleri Md.), Kamil Celal Yıldırım (Harita Md. Yrd.), Nazan Başelli (Anadolu Yakası Zabıta Md.), Mehmet Demir (Zabıta Tedbir Şb. Md.), Ahmet Yılmaz (İSKİ Asya Terfi Merkezi Md.), İmdat Demir (İSKİ Avrupa Atıksu Kontrol Şb. Md.), İbrahim Engin Yücel (İSKİ Büyükçekmece Şb. Md.), Nimet Topuz (İETT Ulaşım ve Denetim Müdürü ), Metin Yüksel (İSKİ Eğitim Md.), Hasan Öztürk (Anadolu Mezarlıklar Md.)

Teftiş Kurulu Başkanı kendisini nasıl denetleyecek?

Yönetim Kurulu Başkanı Abbas Yaşar, aynı zamanda İBB Teftiş Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Kumrulu ise İBB İç Denetim Birimi Başkan Yardımcısı. Yani iki isim de 'denetleme' görevleri bulunan şirketin yönetiminde, kendi yaptıkları icraatı denetleyecekler! Bu da kamu yönetiminde hesap verilebilirlik açısından çelişkili.

Her şirketin 19 kişik yönetim kurulu var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2020 Yılı Denetim Raporu, Mayıs 2021'de açıklanmış ve medyada yer almıştı.

Raporda, belediyenin ortağı olduğu şirketlerin yönetim kurulu üye sayısı 2019'da 359 kişi iken, 2020'de 460'a yükseltilerek 101 yeni Yönetim Kurulu üyeliği oluşturulduğu belirtilmişti. Her şirketin 19 kişilik yönetim kurulu üyesi olduğu düşünüldüğünde ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır.