Enflasyonda ilk rakam: 3 yılın zirvesine ulaştı

İstanbul'da enflasyon 3 yılın zirvesinde

AYLIK YÜZDE 2,22 ARTTI

İTO verilerine göre, İstanbul'un enflasyonu aylık bazda yüzde 2.22, yıllıkta ise yüzde 19.77 artarak son 3 yılın zirvesine ulaştı. İstanbul'un eylül enflasyonu böylece, ağustosta TÜFE'de görülen yıllık yüzde 19.25'lik artışı da geçmiş oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Eylül ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı. İstanbul'da perakende fiyatlar Eylül'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,77 arttı.

3 YILIN ZİRVESİ

Böylelikle yıllık enflasyonda 3 yılın zirvesi kaydedildi. Aylık olarak ise fiyatların yüzde 2,22 arttığı görüldü.

TOPTAN FİYATLAR % 2,9 ARTTI

Üretici fiyatları açısından bir gösterge olarak kabul edilen toptan eşya fiyatlarında ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,72'lik artış yaşandı.

AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ 1,34

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,34 artmasını bekliyor. Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,71, en yüksek yüzde 2,30 aralığında yer aldı.

Reuters'ın anketinden de aylık bazda ise yüzde 1.35 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

TÜİK 4 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

Enflasyonda son durum ise şöyle;