Türkiye'nin hediye kültürü değişiyor...

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Nesever.com.tr ile hediye alacağınız kişinin tercihlerini öğrenip hediye alabilirsiniz. Nesever.com.tr ile siz sevdiklerinizin, sevdiklerini de sizin hediye tercihlerinizi görebiliyorsunuz. Böylelikle gerçekten beğenilen hediyelere kavuşabililirsiniz.

NASIL HEDİYE ALINABİLİR?

Nesever.com.tr'de oluşturacağınız bir profil ile hediye seçimine başlayarak hediye sepetinizi doldurabilirsiniz. Gizlilik ayarlarınıza göre diğer kullanıcılar veya arkadaşlarınız sizin hangi hediyeyi beğendiğinizi görebilir. Böylece size hediye alacak kişiye büyük bir kolaylık sağlamış olursunuz.

Nesever.com.tr kurucusu Serhat Güven getirdikleri yenilikle, hediye dendiğinde akla gelen ilk internet sitesi olmayı amaçladıklarını belirtirken, yakın gelecekte başta düğün hediyesi, bebek hediyesi olmak üzere özel gün hediyelerinde bambaşka bir anlayışın yerleşeceğine inandıklarını söyledi.

Nesever.com.tr'nin sadece salt bir e-ticaret sitesi olmayıp, güzel günlerin ve mutlulukların paylaşıldığı bir platform olması sebebiyle yaptıkları işten ayrı bir keyif aldıklarını belirten Serhat Güven, ilerleyen dönemde bir üyeye hediye gönderilmek istendiğinde adres bilgisine ihtiyaç duyulmaksızın bunun kolaylıkla gerçekleştirilebileceğini ve sadece önceden beğenilmiş olan hediyeler seçileceği için, hediyelerin gerçekten daha işlevsel ve anlamlı kılınacağını belirtti.

Kısa zamanda 25.000'den fazla üyeye ulaşan nesever.com.tr aynı zamanda kendi instagram sayfası üzerinden düzenlediği etkinliklerle üyelerine sürprizler yapıp, çeşitli hediyeler dağıtmakta.