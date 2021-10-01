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Okul servisi fazla öğrenci taşıyınca trafikten men edildi

Adıyaman'da okulların açılması sonrası servis araçlarında denetimlerini artıran polis ekipleri, 27 öğrenci taşıyan servise para cezası uyguladı, araç trafikten men edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ekim 2021 14:42
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Okul servisi fazla öğrenci taşıyınca trafikten men edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte öğrenci servislerine yönelik uygulamalarını artırdı.

Yeni Mahalle 3'üncü çevre yolunda denetim yapan ekipler, İ.D. idaresindeki 02 S 0466 plakalı servis minibüsünü durdurdu. Araçta 27 öğrenci taşındığı tespit edildi.

Araçta fazla öğrenci bulunduran sürücüye 1339 lira para cezası uygulayan ekipler, aracı trafikten men etti.

#adıyaman# Denetim# trafik polisleri

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