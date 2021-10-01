Okul servisi fazla öğrenci taşıyınca trafikten men edildi
Adıyaman'da okulların açılması sonrası servis araçlarında denetimlerini artıran polis ekipleri, 27 öğrenci taşıyan servise para cezası uyguladı, araç trafikten men edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ekim 2021 14:42
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte öğrenci servislerine yönelik uygulamalarını artırdı.
Yeni Mahalle 3'üncü çevre yolunda denetim yapan ekipler, İ.D. idaresindeki 02 S 0466 plakalı servis minibüsünü durdurdu. Araçta 27 öğrenci taşındığı tespit edildi.
Araçta fazla öğrenci bulunduran sürücüye 1339 lira para cezası uygulayan ekipler, aracı trafikten men etti.