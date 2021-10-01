Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak... İşte alacağı maaş
Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2021
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Ekim 2021 15:25
BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR
Başvuru Tarihi: Başvurular 07.10.2021 tarihinde saat 09.00'da başlayıp, 18.10.2021 tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00) sona erecektir.
Başvuru Şekli: Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde ysk.gov.tr) yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.
YSK ilanı detayları için tıklayınız
Yüksek Seçim Kurulu'na 90 adet zabıt katibi ile 10 VHKİ ve 3 şoför alımı yapılacaktır.
Zabıt Katibi unvanında yeni başlayacak olup, evli ve iki çocuklu personel 5,296.08 TL maaş alacaktır.
Diğer durumda ve unvanlardaki personelin maaşını öğrenmek için Tıklayınız.