Milli Eğitim Bakanı Özer, TBMM'de yemin etti
6 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturan Mahmut Özer, TBMM'de yemin etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 01 Ekim 2021 15:13
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yemin etti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Ağustos'ta görevini Ziya Selçuk'tan almıştı. 2017-2018 yılları arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ve 2018-2021 tarihleri arasında da Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevlerini yürüten Mahmut Özer, 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 27'nci Dönem 5'inci Yasama Yılının ilk Genel Kurulunda yemin etti.