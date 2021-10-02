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'Reklam SMS'i gönderen firmanın bilgileri şikayetçiyle paylaşılmalı!'

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, telefonuna gelen reklam mesajlarını atan firmanın bilgilerinin, talep halinde, ilgili kişiye verilmesi gerektiğine karar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Ekim 2021 00:04
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'Reklam SMS'i gönderen firmanın bilgileri şikayetçiyle paylaşılmalı!'

Bir vatandaş, telefonuna gelen reklam mesajlarından rahatsız olmuş ve ilgili firmayı Kişisel Veriler Kurumuna şikayet edebilmek için, Ticaret İl Müdürlüğünden mesaj atan firmanın isim ve adres bilgilerini istemiştir.

Ticaret İl Müdürlüğü ise talep edilen bilgilerin kişisel veri niteliğinden olduğundan bahisle talebi reddetmiştir.

Başvurucu, 4982 sayılı Kanunun 13. maddesi gereğince 15 gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna başvurmuştur.

Kurul verdiği kararda, talep edilen bilgilerin istisnalar arasında yer almadığı ve verilmesi gerektiğini belirtmiştir.

#Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu#

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